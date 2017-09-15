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§ NG.kz
Назарбаев пообещал разобраться в ситуации с учебниками русского языка
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29654
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.09.17 - 09:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Назарбаев пообещал разобраться в ситуации с учебниками русского языка. В ходе пресс-конференции для казахстанских и иностранных журналистов в Астане, президент Казахстана сообщил, что он оказался не осведомлен о скандальной ситуации с новыми учебниками русского языка для пятых и седьмых классов.
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§ Медный
Re: Назарбаев пообещал разобраться в ситуации с учебниками...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 427
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 15.09.17 - 17:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Крымбек:

Кстати от какого момента будем считать
Цитата:
Крымбек:
10-20 лет

??
10 уж как минуло подходим к 15 :oops:
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§ JereK
Re: Назарбаев пообещал разобраться в ситуации с учебниками...
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1198
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 15.09.17 - 17:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
10 уж как минуло подходим к 15


Основное ̶в̶о̶р̶о̶в̶с̶т̶в̶о̶ реформирование началось с введения ент в 2003. Так что "результаты" видны уже сегодня.
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§ JereK
Re: Назарбаев пообещал разобраться в ситуации с учебниками...
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1198
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 15.09.17 - 17:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Крымбек:
результаты реформ только через 10-20 лет будут как во всем мире,или ты хотел сразу?


Вы, там шефу намекните, что методичка-то давно устарела. Уже 26 лет как независимы, а конкретно образование ̶у̶н̶и̶ч̶т̶о̶ж̶а̶е̶т̶е̶ реформируете уже 15 лет. Пора уже придумывать новые отмазки, и назначать нового виновного в неудачах (а то все истлевший в могиле совок пинаете, позорище).

остров невезения

[Исправлено: JereK, 15.09.2017 - 17:46]
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§ Медный
Re: Назарбаев пообещал разобраться в ситуации с учебниками...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 427
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 15.09.17 - 17:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
"результаты" видны уже сегодня.

я на это и намекаю
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Читатель 1
Re: Назарбаев пообещал разобраться в ситуации с учебниками...




Отправлено: 15.09.17 - 19:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отсутствие результата тоже результат )))("неверной дорогой идёте, товарищ" Ленин)

Крымбек
Re: Назарбаев пообещал разобраться в ситуации с учебниками...




Отправлено: 15.09.17 - 22:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
Пора уже придумывать новые отмазки, и назначать нового виновного в неудачах (а то все истлевший в могиле совок пинаете, позорище).

дорогой мой как же так получилось, что ты такой умны в эти трудные времена не выдержав бросив все спасая свой желудок убежал в благополучную страну, причем бросив могилы своих предков да и живых родителей наверное, теперь сидишь и целыми днями клевещешь изливаясь желчью, это наше образование это наши чиновники из нашего народа, это наши дети, ты то уже никакого отношения к нам не имеешь зачем тебе все это, не стыдно, я же даже по моему знаю тебя и ты меня знаешь.
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