Цитата: drakon:

Витал,наведи стрелку мышкой на фото и кликни.

Если всё ещё - не можешь прочитать,протри монитор..

ну и прочитал, и на хре...на мне их история, всеравно их верх что захотят то и сделают, что там вспоминать о нашем прошедшем величии, его уже нам не вернуть, прос...ли шанс наши отцы, надо жить настоящим, лично я уезжаю, здесь в будущем нашим детям или стать Казахом или изгоем.