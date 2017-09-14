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≡ В Костанае открыли памятник первому казахскому тархану Шакшаку Жанибеку		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Костанае открыли памятник первому казахскому тархану Шакшаку Жанибеку
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29654
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.09.17 - 15:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Академик Кенжегали САГАДИЕВ в своем выступлении вспомнил слова этнографа, исследователя казахской степи Ивана Левшина о том, что не будь Жанибека, северная часть казахской степи осталась бы под копытами лошадей монгольского хана.
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Товарищ Ын
Re: В Костанае открыли памятник первому казахскому тархану...




Отправлено: 15.09.17 - 20:25
Комментарий удален модератором.

витал
Re: В Костанае открыли памятник первому казахскому тархану...




Отправлено: 15.09.17 - 22:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Витал,наведи стрелку мышкой на фото и кликни.
Если всё ещё - не можешь прочитать,протри монитор..

ну и прочитал, и на хре...на мне их история, всеравно их верх что захотят то и сделают, что там вспоминать о нашем прошедшем величии, его уже нам не вернуть, прос...ли шанс наши отцы, надо жить настоящим, лично я уезжаю, здесь в будущем нашим детям или стать Казахом или изгоем.
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