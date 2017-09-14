Арман Козыбаев Re: Творить добро с купеческим размахом #3







Отправлено: - 13:33 Возле села Михайловского был Макарьевский стан, где жили новокрещенные казахи, которые брали новые ФИО, там жило несколько семей Кияткиных. На самом деле часть потомков этих новокрещенных стали очень известными людьми. Например, отец Виктор (Виктор Аркадьевич Петров), тоже из потомков новокрещенных казахов, или один из самых богатых людей России Андрей Филатов, на чьи деньги пару лет назад в Михайловке была поставлена детская площадка за 70 тысяч долларов, тоже потомок новокрещенных казахов. Кстати, "Сагу о Кияткиных" я набирал и размещал на сайте "Костанай и костанайцы", там есть очень интересные моменты из истории города