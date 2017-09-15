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≡ а породистых ли втюхивают котят за сумасшедшие деньги?		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
а породистых ли втюхивают котят за сумасшедшие деньги?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29654
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.09.17 - 15:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поделюсь своей больной темой. Наша кошка нагуляла 4-х котят. одного отдали,теперь остались.Посмотрел на объявления. там предлагают типа породистых за большие деньги.
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§ olegggon
Re: а породистых ли втюхивают котят за сумасшедшие деньги?
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 811
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 15.09.17 - 15:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С документами продают дороже. Иногда в 2-3 раза.
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§ Медный
Re: а породистых ли втюхивают котят за сумасшедшие деньги?
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 427
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 15.09.17 - 15:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
или это ненавязчивый бизнес на домашних питомцах.

вот именно, так оно и есть
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§ Undead
Re: а породистых ли втюхивают котят за сумасшедшие деньги?
Undead


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 880
Регистрация: 23.08.08
Отправлено: 15.09.17 - 17:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Денис, разместите объявление о раздаче котят в OLX, только сделайте хорошие фотографии. Мы так раздали четверых.
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5555
Re: а породистых ли втюхивают котят за сумасшедшие деньги?




Отправлено: 15.09.17 - 18:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
для более активного просмотра объявлений напишите "пучек (котят) за пятачок"...

димон
Re: а породистых ли втюхивают котят за сумасшедшие деньги?




Отправлено: 15.09.17 - 21:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
затмим город помоишными британчиками, красивее же будет!

07iitra
Re: а породистых ли втюхивают котят за сумасшедшие деньги?




Отправлено: 15.09.17 - 22:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как-то авантюрист Гашек открыл лавку по продаже породистых псов. Немного краски и поддельная родословная — и любая дворняга, которую писатель находил на улице, становилась «золотой». :lol:

07iitra
Re: а породистых ли втюхивают котят за сумасшедшие деньги?




Отправлено: 15.09.17 - 22:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
помните, шестьдесят крон задатка за ангорскую кошку, вы о ней дали объявление в газету «Национальная политика», а вместо неё послали в Брно в ящике из-под фиников слепого щеночка фокстерьера. Потом они говорили со мной очень ласково и порекомендовали в жильцы, чтобы мне одной боязно не было, этого швейцара из ночного кафе, которого вы выбросили.
Швейк на почтовой марке СССР
Швейк на почтовой марке СССР. Фото: Commons.wikimedia.org

– Уж и натерпелся я от этой полиции, пани Мюллерова! — вздохнул Швейк. — Вот скоро увидите, сколько их сюда придёт за собаками.

Не знаю, расшифровали ли те, кто после переворота просматривал полицейский архив, статьи расхода секретного фонда государственной полиции, где значилось: СБ — 40 к.; ФТ — 50 к.; Л — 80 к. и так далее, но они, безусловно, ошибались, если думали, что СБ, ФТ и Л — это инициалы неких лиц, которые за 40, 50, 80 и т. д. крон продавали чешский народ чёрно-жёлтому орлу.

07iitra
Re: а породистых ли втюхивают котят за сумасшедшие деньги?




Отправлено: 15.09.17 - 22:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В действительности же СБ означает сенбернара, ФТ — фокстерьера, а Л — леонберга. Всех этих собак Бретшнейдер привёл от Швейка в полицейское управление.
«Разговор Дюпена с матросом». Иллюстрация Байэма Шоу к рассказу Эдгара Аллана По «Убийство на улице Морг» 1909 год. «Убийство на улице Морг». Отрывок из рассказа Эдгара Аллана По

Это были гадкие страшилища, не имевшие абсолютно ничего общего ни с одной из чистокровных собак, за которых Швейк выдавал их Бретшнейдеру. Сенбернар был помесь нечистокровного пуделя с дворняжкой; фокстерьер с ушами таксы был величиной с волкодава, а ноги у него были выгнуты, словно он болел рахитом; леонберг своей мохнатой мордой напоминал овчарку, у него был обрубленный хвост, рост таксы и голый зад, как у павиана.

07iitra
Re: а породистых ли втюхивают котят за сумасшедшие деньги?




Отправлено: 15.09.17 - 22:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сам сыщик Калоус заходил к Швейку купить собаку… и вернулся с настоящим уродом, напоминающим пятнистую гиену, хотя у него и была грива шотландской овчарки. А в статье секретного фонда с тех пор прибавилась новая пометка: Д — 90 к. Этот урод должен был изображать дога. Но даже Калоусу не удалось ничего выведать у Швейка. Он добился того же, что и Бретшнейдер. Самые тонкие политические разговоры Швейк переводил на лечение собачьей чумы у щенят, а наихитрейшие его трюки кончались тем, что Бретшнейдер увозил с собой от Швейка ещё одно чудовище, самого невероятного ублюдка. :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
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