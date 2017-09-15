кустанаец 1 Re: В Костанае четыре полицейских патруля участвовали в... #17







Отправлено: - 22:18 Молодцы ребята , работают . У меня сегодня утром машину обнесли на стоянке зала суда по Победы . Пока в зале суда были Камеры увы не захватывают стоянку , ели мешают , а на перекрестке Бородина Победы камера снимала только перекресток и ул Победы не попадала . Заявление писать не стал в Северном райотделе . Зачем лишний висяк людям. Молодец наш президент на 25 лет казахстана амнистию дал 800 человек в Кустанае на свободу вышли . У них работы нет, денег нет , зарабатывают я думаю на подножном корму .