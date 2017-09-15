07iitra Re: Скрываясь от полицейских, угонщик «мерседеса» съехал в... #15







Отправлено: - 22:12 Цитата: 1:

вывод МЕРСЕДЕС и СЕКС СИНОНИМЫ!

а ты чёдумал? мерин,это те ни какойнить запор...

знакомый док рассказывал..

пришла к нему както малолетка на прием... он ей грит:раздевайтесь и ложитесь в кресло,а сам дальше бумашки заполняет... слышит,малолетка ему грит:доктор,я разделась,а как в этом кресле ложитца? он ей отвечает:как давала так и садись... а сам дальше пишет... написал и оборачивается,штоб пациенткой заняца и чуть в осадок не выпал:у пациентки одна нога за головой,другая за талией,pуки таким же макаром скручены... он заикаясь спрашивает её,ты гдеж так давала? она отвечает:в запорожце!....

