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≡ Скрываясь от полицейских, угонщик «мерседеса» съехал в кювет, а потом убегал по полю		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Скрываясь от полицейских, угонщик «мерседеса» съехал в кювет, а потом убегал по полю
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29654
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.09.17 - 10:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В ночь с 12 на 13 сентября в УВД Рудного обратился местный житель, сообщивший, что у него угнали Mercedes-Benz 230. Как сообщает пресс-служба ДВД Костанайской области, в ту же ночь полицейские задержали угонщика на трассе Костанай-Карабутак.
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07iitra
Re: Скрываясь от полицейских, угонщик «мерседеса» съехал в...




Отправлено: 15.09.17 - 22:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1:
вывод МЕРСЕДЕС и СЕКС СИНОНИМЫ!

а ты чёдумал? мерин,это те ни какойнить запор...
знакомый док рассказывал..
пришла к нему както малолетка на прием... он ей грит:раздевайтесь и ложитесь в кресло,а сам дальше бумашки заполняет... слышит,малолетка ему грит:доктор,я разделась,а как в этом кресле ложитца? он ей отвечает:как давала так и садись... а сам дальше пишет... написал и оборачивается,штоб пациенткой заняца и чуть в осадок не выпал:у пациентки одна нога за головой,другая за талией,pуки таким же макаром скручены... он заикаясь спрашивает её,ты гдеж так давала? она отвечает:в запорожце!....
:lol:
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