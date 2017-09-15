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≡ В Костанае четыре полицейских патруля участвовали в задержании группы юношей, выхвативших барсетку у подростка 		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Костанае четыре полицейских патруля участвовали в задержании группы юношей, выхвативших барсетку у подростка
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29652
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.09.17 - 20:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня, 15 сентября, недалеко от здания департамента КНБ была задержана группа молодых людей. Жители города могли наблюдать, как около 18.30 на капоты полицейских машин уложили двух парней, заломив им руки.
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§ Серый волк
Re: В Костанае четыре полицейских патруля участвовали в...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9068
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 15.09.17 - 20:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На последнем фото красиво стоят, как на параде! Мумистру обороны есть чему поучиться, парады принимать!
:-P
Интересно, а чувак, который гулял с полной барсеткой десятитысячных купюр по центральному скверу, он их на что там потратить собирался? На карусели или в библиотеке? Или просто ходил выгуливал на показ, вот мол, они есть у меня!

Что-то тут не так. :lol:
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07iitra
Re: В Костанае четыре полицейских патруля участвовали в...




Отправлено: 15.09.17 - 20:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
парни перед этим выхватили сумму с деньгами
бу-у-га-га, бу-у-га-га-а..... суММу,бу-га-га,да ищё з деньгами.... чё будит,када latinnicu vvedut? может это не суММа была,а сумА? ...а может и ваще ТОРБА... не хила жыть стали-башли в кошелёк не вмещаюца... или это возвращение в будущее;ну типа толи закат КазССРа,толи восход Qazagstana.... :lol: :lol:

§ drakon
Re: В Костанае четыре полицейских патруля участвовали в...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11955
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 15.09.17 - 20:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Что-то тут не так. :lol:

Это сериал криминальный - снимали... :lol:
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07iitra
Re: В Костанае четыре полицейских патруля участвовали в...




Отправлено: 15.09.17 - 20:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В Костанае четыре полицейских патруля участвовали в задержании группы юношей, выхвативших барсетку у подростка
madam Лихограй,Вы не ученица,случайно,Сашеньки Сергазиновой? из всех ,извесных мне,служителей пера и чернил "НГ",она единственная подобными перлами блистала....

Гость
В Костанае четыре полицейских патруля участвовали в задержании группы юношей, выхвативших барсетку у подростка




Отправлено: 15.09.17 - 20:52
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§ Медный
Re: В Костанае четыре полицейских патруля участвовали в...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 426
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 15.09.17 - 20:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
не! ну пиар то.. видны уши фотографа ))
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Гость
В Костанае четыре полицейских патруля участвовали в задержании группы юношей, выхвативших барсетку у подростка




Отправлено: 15.09.17 - 20:55
Комментарий проходит проверку.

§ Медный
Re: В Костанае четыре полицейских патруля участвовали в...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 426
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 15.09.17 - 20:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Выбирайте сами :lol: :lol:



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Гость
В Костанае четыре полицейских патруля участвовали в задержании группы юношей, выхвативших барсетку у подростка




Отправлено: 15.09.17 - 21:01
Комментарий проходит проверку.

Гость
В Костанае четыре полицейских патруля участвовали в задержании группы юношей, выхвативших барсетку у подростка




Отправлено: 15.09.17 - 21:03
Комментарий проходит проверку.

Гость
В Костанае четыре полицейских патруля участвовали в задержании группы юношей, выхвативших барсетку у подростка




Отправлено: 15.09.17 - 21:07
Комментарий проходит проверку.

Гость
В Костанае четыре полицейских патруля участвовали в задержании группы юношей, выхвативших барсетку у подростка




Отправлено: 15.09.17 - 21:09
Комментарий проходит проверку.
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