/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ В Костанайской области по поводу нарушений ПДД начнут составлять электронные протоколы		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
В Костанайской области по поводу нарушений ПДД начнут составлять электронные протоколы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29652
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.09.17 - 16:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Первые 10 планшетов стражи порядка получат в ближайшее время, чтобы начать работать в тестовом режиме. Прокуроры утверждают, что электронный формат сэкономит время полицейским и водителями, позволит избежать ошибок и коррупции.
Читать новость

§ самый умный
Re: В Костанайской области по поводу нарушений ПДД начнут...
самый умный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 313
Регистрация: 04.02.13
Отправлено: 15.09.17 - 16:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А как к электронному протоколу будут прикреплять, например, ходатайство водителя, или объяснительную, которые сейчас пишутся на отдельном листе и прикладываются к протоколу?
Профайл

Гость
Re: В Костанайской области по поводу нарушений ПДД начнут...




Отправлено: 15.09.17 - 16:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
самый умный:
А как к электронному протоколу будут прикреплять, например, ходатайство водителя, или объяснительную, которые сейчас пишутся на отдельном листе и прикладываются к протоколу?

Не умничай. :lol:

§ самый умный
Re: В Костанайской области по поводу нарушений ПДД начнут...
самый умный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 313
Регистрация: 04.02.13
Отправлено: 15.09.17 - 16:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гость:
Не умничай


Вообще-то я по делу. Зачем флудите?
Профайл

§ Затоболец
Re: В Костанайской области по поводу нарушений ПДД начнут...
Затоболец


(Пользователи)
Сообщений: 64
Регистрация: 03.04.17
Отправлено: 15.09.17 - 17:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
самый умный:
А как к электронному протоколу будут прикреплять, например, ходатайство водителя, или объяснительную, которые сейчас пишутся на отдельном листе и прикладываются к протоколу?

на своем смартфоне пишешь документ, подписываешь каким-то образом, или пишешь письменно фоткаешь на смартфон и отправляешь на планшет, а сотрудник полиции прикрепляет файл к электронному протоколу, только есть ли такая функция
Профайл

§ Затоболец
Re: В Костанайской области по поводу нарушений ПДД начнут...
Затоболец


(Пользователи)
Сообщений: 64
Регистрация: 03.04.17
Отправлено: 15.09.17 - 17:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Первый сказал срочно всем освоить смартфоны
Профайл

§ Монгол Шуудан
Re: В Костанайской области по поводу нарушений ПДД начнут...
Монгол Шуудан


(Пользователи)
Сообщений: 13
Регистрация: 15.09.17
Отправлено: 15.09.17 - 20:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Была новость, что штрафы будут приходить в квитанциях за коммунальные услуги. Я ещё тогда подумал, что за бред, как можно не знать, что ты нарушил? Как такое вообще возможно?
А оно, воно, чо!
Извиняюсь, все в порядке!
Все придумано до мелочей.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 30, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 29
Зарегистрированные пользователи: Добринцофф

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 201
Пользователей: 0
Всего: 201

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх