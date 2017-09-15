Серый волк Re: В Костанае четыре полицейских патруля участвовали в... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 9068

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:22 На последнем фото красиво стоят, как на параде! Мумистру обороны есть чему поучиться, парады принимать!



Интересно, а чувак, который гулял с полной барсеткой десятитысячных купюр по центральному скверу, он их на что там потратить собирался? На карусели или в библиотеке? Или просто ходил выгуливал на показ, вот мол, они есть у меня!



Что-то тут не так.