Серый волк Re: В Костанае 200 студентов составили шестицветную фигуру орла... #38





(Полноправные пользователи) Сообщений: 9068

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:08 Цитата: Убийца драконов:

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Да этому существу не нужна статистика. Его голова работает другим образом. Это такой своеобразный одноразрядный калькулятор. Он уже всё поделил, причем на фрагоф и организаторов этого маразма. Естественно в его одноразрядом мире организаторы этого убожества будут хорошие, а все кто против - враги!

Ну да, Мереке Заканович и его преснопамятный образ вспоминается.



Самого главного никто так и не увидел.

Все эти студенты, целого поколения, просто кинутые.

Их кинули чинуши, которые в кабинетах строили только исключительно собственное благополучие и вертикаль собственного обслуживания. Иногда для понтов нужны были фальшивые золотистые обёртки в которые заворачивали пустоту.

Никто и никогда не задумывался о концепции реального развития и целей для молодежи.

Просто недосуг было, между организацией своего.

Это поколение не имеющее цели. Если их спрашивать, они никогда сформулировать не смогут.

Я очень понимаю журналистов интервьюеров, даже этого интервью у представителей этой жалкой породии на флешмоб.

Ведь только задать десяток вопросов и получится копия известной Светочки из Иваново только местного разлива.

Причём никому не нужная и унылая ущербная копия. Светочка Курицына, при всей своей наивности, хоть энергичной была и стремилась. Это же просто мычащее и блеящее болото ни о чём и двух слов связать не в состоянии.



https://www.youtube.com/watch?v=24XBX0Wkmpw



Когда в чьей-то дурной голове проскочила идея, выпрыгнув из-под плинтуса или ещё откуда похуже, стащить студней на это типа флешмобо, то вот именно в таких случаях и видно всю их организацию насквозь читаемую.

Корреспонденты в этом правильно увидели главное.

В услових хаоса с целями каждый ВУЗ мог бы себе их ставить и выращивать поколения истинными ценностями и знаниями.

Но поскольку это ВУЗы уровня сельхоз ПТУ, то и цели и методики и знания их видны насквозь.

Они просто элементарно читаются в каждом их движении.



Значительная часть выпускников школ, хорошо их окончившая, правильно кстати прочитала перспективы и проголосовала ногами, уехав учиться в города с развитым образованием и с совсем другими перспективами.



Кстати концепцию развития молодежной политики в стране можно сформировать в скелете за четыре часа в компании с нормальными не звездными физтеховцами.

Это могут сделать на факультативе даже в Гимназии.

Это даже я могу написать, пару дней просидев и подтащив опыт друзей в этой области знаний.

Но весь вопрос в том, что это просто физически никому не нужно. Мало того, что не нужно, так ещё и авторов во враги могут записать те орки, которым существующее положение очень нравится.



[Исправлено: Серый волк, 15.09.2017 - 17:29]