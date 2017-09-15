/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ В Костанае 200 студентов составили шестицветную фигуру орла в честь послания главы государства		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 3 из 4«1234»
§ NG.kz
В Костанае 200 студентов составили шестицветную фигуру орла в честь послания главы государства
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29652
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.09.17 - 14:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Студенты рассказывали журналистам, что они с удовольствием поддержали идею флешмоба и буквально за час собрались на площади. Однако выглядело сие действие, как цветная нагнанная толпа молодых людей с одинаково безразличным выражением на лицах.
Читать новость

ответка
Re: В Костанае 200 студентов составили шестицветную фигуру орла...




Отправлено: 15.09.17 - 18:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мнайдар:
то же в душе ненавидит меня мой народ, мое государство просто сейчас молчит а когда выедет на пмж будет так же ненавидеть нас?

ага, националисты же

ответка
Re: В Костанае 200 студентов составили шестицветную фигуру орла...




Отправлено: 15.09.17 - 18:35
Комментарий удален модератором.

Про-кра-сти-на-ция
Re: В Костанае 200 студентов составили шестицветную фигуру орла...




Отправлено: 15.09.17 - 18:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мнайдар:
то же в душе ненавидит меня мой народ, мое государство просто сейчас молчит а когда выедет на пмж будет так же ненавидеть нас?

Что-то Вы палку перегнули "ненавидит", "ни одного теплого чувства". Тема про то, что казахстанская номенклатура копирует не то коммунистический подход лебезения перед свершениями Октября (но сами в Партии уже и после десятков работать не научились, улучшать действительность, только демагогия про социализм и коммунизм с минуты на минуту), не то нынешний западный толерастный (когда против террора выходят на марши или оголяют гениталии, или выдают карикатуры или помогают лайками - такъ победятъ).

Лиапольд
Re: В Костанае 200 студентов составили шестицветную фигуру орла...




Отправлено: 15.09.17 - 18:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мнайдар:
да нет это враг при чем очень ненавидящий нас давно я читаю его коменты, очень жаль ведь он унижает наших детей,

Узнаю интонацию и перегибания, утрирования Мереке Закановича - слово в слово он так бы выразился.

Виталий
Re: В Костанае 200 студентов составили шестицветную фигуру орла...




Отправлено: 15.09.17 - 18:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не на этом ли мероприятии какой то "деятель" говорил, о том, что Леонид Беда никто и как бы намекал на переименование улицы?

бывалый
Re: В Костанае 200 студентов составили шестицветную фигуру орла...




Отправлено: 15.09.17 - 19:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Ну так посты СВ об этом ярко свидетельствуют.

нацик он доморощенный. стучит на ФСБ :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x

§ white-out
Re: В Костанае 200 студентов составили шестицветную фигуру орла...
white-out


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 775
Регистрация: 30.01.13
Отправлено: 15.09.17 - 19:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мнайдар:

Слухай сюда, клован, что умные люди говорят:
"Люди не делятся на национальности, партии, фракции и религии. Люди делятся на умных и дураков, а вот дураки делятся на национальности, партии, фракции и религии.(с)"

[Исправлено: white-out, 15.09.2017 - 19:47]
Профайл

25-
Re: В Костанае 200 студентов составили шестицветную фигуру орла...




Отправлено: 15.09.17 - 19:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
white-out:
а вот дураки делятся на национальности, партии, фракции и религии.(с)

ты наверное из тех безродных? раньше их было очень много у нас.

§ Серый волк
Re: В Костанае 200 студентов составили шестицветную фигуру орла...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9068
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 15.09.17 - 20:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Убийца драконов:
На данный момент на сайте находится 189 человек. Справа статистику смотри

Да этому существу не нужна статистика. Его голова работает другим образом. Это такой своеобразный одноразрядный калькулятор. Он уже всё поделил, причем на фрагоф и организаторов этого маразма. :-) Естественно в его одноразрядом мире организаторы этого убожества будут хорошие, а все кто против - враги! :lol:
Ну да, Мереке Заканович и его преснопамятный образ вспоминается. ;-)

Самого главного никто так и не увидел.
Все эти студенты, целого поколения, просто кинутые.
Их кинули чинуши, которые в кабинетах строили только исключительно собственное благополучие и вертикаль собственного обслуживания. Иногда для понтов нужны были фальшивые золотистые обёртки в которые заворачивали пустоту.
Никто и никогда не задумывался о концепции реального развития и целей для молодежи.
Просто недосуг было, между организацией своего.
Это поколение не имеющее цели. Если их спрашивать, они никогда сформулировать не смогут.
Я очень понимаю журналистов интервьюеров, даже этого интервью у представителей этой жалкой породии на флешмоб.
Ведь только задать десяток вопросов и получится копия известной Светочки из Иваново только местного разлива.
Причём никому не нужная и унылая ущербная копия. Светочка Курицына, при всей своей наивности, хоть энергичной была и стремилась. Это же просто мычащее и блеящее болото ни о чём и двух слов связать не в состоянии.

https://www.youtube.com/watch?v=24XBX0Wkmpw

Когда в чьей-то дурной голове проскочила идея, выпрыгнув из-под плинтуса или ещё откуда похуже, стащить студней на это типа флешмобо, то вот именно в таких случаях и видно всю их организацию насквозь читаемую.
Корреспонденты в этом правильно увидели главное.
В услових хаоса с целями каждый ВУЗ мог бы себе их ставить и выращивать поколения истинными ценностями и знаниями.
Но поскольку это ВУЗы уровня сельхоз ПТУ, то и цели и методики и знания их видны насквозь.
Они просто элементарно читаются в каждом их движении.

Значительная часть выпускников школ, хорошо их окончившая, правильно кстати прочитала перспективы и проголосовала ногами, уехав учиться в города с развитым образованием и с совсем другими перспективами.

Кстати концепцию развития молодежной политики в стране можно сформировать в скелете за четыре часа в компании с нормальными не звездными физтеховцами.
Это могут сделать на факультативе даже в Гимназии.
Это даже я могу написать, пару дней просидев и подтащив опыт друзей в этой области знаний.
Но весь вопрос в том, что это просто физически никому не нужно. Мало того, что не нужно, так ещё и авторов во враги могут записать те орки, которым существующее положение очень нравится. :-)

[Исправлено: Серый волк, 15.09.2017 - 17:29]
Профайл

§ Серый волк
Re: В Костанае 200 студентов составили шестицветную фигуру орла...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9068
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 15.09.17 - 20:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
чмок чмок чмок... Цитата:
бывалый:
нацик он доморощенный. стучит

чмок, чмок.
Не отвекайся, твой насяльника уже домой скоро идти должен. До понедельника тебя не увидит! Работай хорошо своим шершавым, а то насяльника домой недовольным уйдет. Музыку включи с физзарядкой, на счет раз два, совершайте круговые движения...

Верный кстати показатель правильности темы, если эта быдлявая астанинская шавка, продавшая Родину, в ветку пишет.
:lol:
Почём жулику Родину продал? :-)

ЗЫ, Кстати это существо наглядно демонстрирует тут для студней все их последующие перспективы, если государство наконец не удосужится сменить подход и всерьёз заняться качественной модернизацией молодежной политики и созданием реальных программ развития, а не финтивлюшек фальшивых.

[Исправлено: Серый волк, 15.09.2017 - 17:35]
Профайл

§ Монгол Шуудан
Re: В Костанае 200 студентов составили шестицветную фигуру орла...
Монгол Шуудан


(Пользователи)
Сообщений: 13
Регистрация: 15.09.17
Отправлено: 15.09.17 - 20:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:

Серый ты конкретно аблажался. Щас две темы которые ты не просек.
Когда ты хвалишь и восхищаешься. Это правильная тема. Все довольны.
Ну и все!
А вторая тема неправильная. Чего об ней говорить
:-o
Профайл

§ Монгол Шуудан
В Костанае 200 студентов составили шестицветную фигуру орла в честь послания главы государства
Монгол Шуудан


(Пользователи)
Сообщений: 13
Регистрация: 15.09.17
Отправлено: 15.09.17 - 20:44
Комментарий проходит проверку.
Профайл

Гость
В Костанае 200 студентов составили шестицветную фигуру орла в честь послания главы государства




Отправлено: 15.09.17 - 20:51
Комментарий проходит проверку.

Гость
В Костанае 200 студентов составили шестицветную фигуру орла в честь послания главы государства




Отправлено: 15.09.17 - 20:54
Комментарий проходит проверку.

Гость
В Костанае 200 студентов составили шестицветную фигуру орла в честь послания главы государства




Отправлено: 15.09.17 - 21:00
Комментарий проходит проверку.
Ответить 
Страница 3 из 4«1234»
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 31, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 30
Зарегистрированные пользователи: Добринцофф

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 206
Пользователей: 0
Всего: 206

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх