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≡ В Костанае открыли памятник первому казахскому тархану Шакшаку Жанибеку		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Костанае открыли памятник первому казахскому тархану Шакшаку Жанибеку
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29652
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.09.17 - 15:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Академик Кенжегали САГАДИЕВ в своем выступлении вспомнил слова этнографа, исследователя казахской степи Ивана Левшина о том, что не будь Жанибека, северная часть казахской степи осталась бы под копытами лошадей монгольского хана.
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против
Re: В Костанае открыли памятник первому казахскому тархану...




Отправлено: 15.09.17 - 10:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///Костанайская делегация выезжает на этой неделе из нашей области в Восточно-Казахстанскую.
Там, в Кокпектинском районе, пройдут масштабные мероприятия, посвященные памяти легендарного героя казахского народа Бармак батыра из рода Уак. На территории Бигашского сельского округа находится могила батыра, на которой поставят надгробную плиту. Кроме того, в райцентре будет установлен бюст герою.//

батыры шагают по стране.
каждому казаху по батыру- походу такая цель.
дедушка, просьба останови эту вакханалию.

§ самый умный
Re: В Костанае открыли памятник первому казахскому тархану...
самый умный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 313
Регистрация: 04.02.13
Отправлено: 15.09.17 - 10:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На счет художественной и исторической ценности памятника не скажу, но по мне кольцо теперь выглядит лучше, чем когда там стояла стелла с огромной рекламой на 3 стороны. В отличие от пегасов на мосту, здесь памятник более менее к месту.

Облагородили, так сказать.
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§ Монгол Шуудан
Re: В Костанае открыли памятник первому казахскому тархану...
Монгол Шуудан


(Пользователи)
Сообщений: 13
Регистрация: 15.09.17
Отправлено: 15.09.17 - 10:52
Комментарий удален модератором.
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§ Монгол Шуудан
Re: В Костанае открыли памятник первому казахскому тархану...
Монгол Шуудан


(Пользователи)
Сообщений: 13
Регистрация: 15.09.17
Отправлено: 15.09.17 - 11:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Крымбек:
народу как раз не пофиг, проблемы они всегда были и будут, без проблем нет движения вперед, если не трудно назовите хоть одну страну где нет проблем у народа, вот как раз то и надо браться в первую очередь за памятники что бы народ то есть мы с вами чувствовали свое единство, свою независимость, мы с вами свободны и вправ

Тоись, больше чем проблем, тем быстрее движение вперед? А это неожиданно смелая мысль. Ведь можно же проблемы создать. Верно?
Насчёт памятников, тут спорный момент. Вот лично вам сколько памятников надо, чтоб единство, независимость, свободу и т.д.?
5? 10?
А другой например другие цифры предпочитает. Надо какие то нормы установить.
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§ Монгол Шуудан
Re: В Костанае открыли памятник первому казахскому тархану...
Монгол Шуудан


(Пользователи)
Сообщений: 13
Регистрация: 15.09.17
Отправлено: 15.09.17 - 11:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
пишите, отвечу на любые ваши вопросы....

Ответь, уважаемый, какие заслуги и ратные подвиги имеются. Освети без ложной скромности.
Чтобы я тоже знал. Коротенько... без общих слов...
Жду
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§ Доктор СИЗО
Re: В Костанае открыли памятник первому казахскому тархану...
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 4005
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 15.09.17 - 11:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
74:
Да вы правы...
ухожу с форума...
слишком последнее время не те форумчане стали.. остались старичики, а нонеймы какие то агрессивные... Простынка. жги..
Профайл Послать приватное сообщение 74

-увидите 112-ого, не трогайте....когда поляну накроете по поводу ухода....
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§ Медный
Re: В Костанае открыли памятник первому казахскому тархану...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 426
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 15.09.17 - 14:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Это и есть ответ на обе части вопроса.

Цитата:
Медный:
от чего независимом?

Цитата:
Бывалый:
От всех.


"Дядя Бывалый ты дурак?"

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§ JereK
Re: В Костанае открыли памятник первому казахскому тархану...
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1198
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 15.09.17 - 14:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
"Дядя Бывалый ты дурак?"


А ты сомневался? Умный и психически здоровый человек явно найдет себе работу получше, нежели быть платным троллем.
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кустанаец
Re: В Костанае открыли памятник первому казахскому тархану...




Отправлено: 15.09.17 - 14:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
-увидите 112-ого, не трогайте....когда поляну накроете по поводу ухода....


что,тоже решил уйти, доктор сизов?
я бы на твоем месте давно ушел.
издеваются тут над тобой. то перевели на только чтение,
потом дали полноправного и скинули с него.
нельзя над пенсионерами так издеваться.
это же как те негодяи офицеры, которые из бардачка забрали твою пенсию.
счастливого пути.

Бывалый
Re: В Костанае открыли памятник первому казахскому тархану...




Отправлено: 15.09.17 - 15:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Монгол Шуудан:
Тоись, больше чем проблем, тем быстрее движение вперед? А это неожиданно смелая мысль.

Неожиданно это очень правдивая мысль.
Развитие происходит в процессе преодолевания проблем, их решения.
А если у тебя в жизни сплошной день сурка, то знай - твое развитие остановилось.

Бывалый
Re: В Костанае открыли памятник первому казахскому тархану...




Отправлено: 15.09.17 - 15:44
Комментарий удален модератором.

§ Медный
Re: В Костанае открыли памятник первому казахскому тархану...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 426
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 15.09.17 - 17:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Плесну немного оживления в данную тему
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витал
Re: В Костанае открыли памятник первому казахскому тархану...




Отправлено: 15.09.17 - 19:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:

не понял для чего эти не читаемые ксерокопии?

§ drakon
Re: В Костанае открыли памятник первому казахскому тархану...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11955
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 15.09.17 - 19:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
витал:
не понял для чего эти не читаемые ксерокопии

Витал,наведи стрелку мышкой на фото и кликни.
Если всё ещё - не можешь прочитать,протри монитор... :lol:
Профайл

§ Монгол Шуудан
Re: В Костанае открыли памятник первому казахскому тархану...
Монгол Шуудан


(Пользователи)
Сообщений: 13
Регистрация: 15.09.17
Отправлено: 15.09.17 - 20:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Неожиданно это очень правдивая мысль.
Развитие происходит в процессе преодолевания проблем, их решения.
А если у тебя в жизни сплошной день сурка, то знай - твое развитие остановилось.

Бывалый, позволь тебе напомнить, что тема обсуждения памятник Шакшаку. И присовокуплять здесь проблему, зачем?
Где ты видишь проблему?
И пока ты не начал психовать и обзываться, скажу что проблемы упоминаются, например, в следующих выражениях ( что тебе больше подходит):
Создавать проблемы
Приносить проблемы
Одна большая проблема
Видеть одни проблемы

Не психуй, а то модераторы опять затрут тебя
Профайл
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