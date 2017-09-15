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≡ В Костанае 200 студентов составили шестицветную фигуру орла в честь послания главы государства		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Костанае 200 студентов составили шестицветную фигуру орла в честь послания главы государства
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29651
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.09.17 - 14:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Студенты рассказывали журналистам, что они с удовольствием поддержали идею флешмоба и буквально за час собрались на площади. Однако выглядело сие действие, как цветная нагнанная толпа молодых людей с одинаково безразличным выражением на лицах.
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ответка
Re: В Костанае 200 студентов составили шестицветную фигуру орла...




Отправлено: 15.09.17 - 18:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мнайдар:
то же в душе ненавидит меня мой народ, мое государство просто сейчас молчит а когда выедет на пмж будет так же ненавидеть нас?

ага, националисты же

ответка
Re: В Костанае 200 студентов составили шестицветную фигуру орла...




Отправлено: 15.09.17 - 18:35
Комментарий удален модератором.

Про-кра-сти-на-ция
Re: В Костанае 200 студентов составили шестицветную фигуру орла...




Отправлено: 15.09.17 - 18:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мнайдар:
то же в душе ненавидит меня мой народ, мое государство просто сейчас молчит а когда выедет на пмж будет так же ненавидеть нас?

Что-то Вы палку перегнули "ненавидит", "ни одного теплого чувства". Тема про то, что казахстанская номенклатура копирует не то коммунистический подход лебезения перед свершениями Октября (но сами в Партии уже и после десятков работать не научились, улучшать действительность, только демагогия про социализм и коммунизм с минуты на минуту), не то нынешний западный толерастный (когда против террора выходят на марши или оголяют гениталии, или выдают карикатуры или помогают лайками - такъ победятъ).

Лиапольд
Re: В Костанае 200 студентов составили шестицветную фигуру орла...




Отправлено: 15.09.17 - 18:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мнайдар:
да нет это враг при чем очень ненавидящий нас давно я читаю его коменты, очень жаль ведь он унижает наших детей,

Узнаю интонацию и перегибания, утрирования Мереке Закановича - слово в слово он так бы выразился.

Виталий
Re: В Костанае 200 студентов составили шестицветную фигуру орла...




Отправлено: 15.09.17 - 18:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не на этом ли мероприятии какой то "деятель" говорил, о том, что Леонид Беда никто и как бы намекал на переименование улицы?

Гость
В Костанае 200 студентов составили шестицветную фигуру орла в честь послания главы государства




Отправлено: 15.09.17 - 19:06
Комментарий проходит проверку.
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