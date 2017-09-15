NG.kz Как несколько пациентов психбольницы стали бомжами, рассказали на процессе по делу Зауреш Изалдиной



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 16:58 Странные дела творились в психиатрической больнице. Хронический шизофреник Руслан Гафаров оказывается опекуном психически больного Павла Конева. Конев после неправомерной выписки совершает тройное убийство и кражу, организованную, как считает следствие, заведующей отделением Зауреш Изалдиной.

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