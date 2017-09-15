Цитата: Мнайдар:

то же в душе ненавидит меня мой народ, мое государство просто сейчас молчит а когда выедет на пмж будет так же ненавидеть нас?

Что-то Вы палку перегнули "ненавидит", "ни одного теплого чувства". Тема про то, что казахстанская номенклатура копирует не то коммунистический подход лебезения перед свершениями Октября (но сами в Партии уже и после десятков работать не научились, улучшать действительность, только демагогия про социализм и коммунизм с минуты на минуту), не то нынешний западный толерастный (когда против террора выходят на марши или оголяют гениталии, или выдают карикатуры или помогают лайками - такъ победятъ).