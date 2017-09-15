Медный Re: а породистых ли втюхивают котят за сумасшедшие деньги? #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 424

Регистрация: 21.03.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:44 Цитата: или это ненавязчивый бизнес на домашних питомцах.

вот именно, так оно и есть