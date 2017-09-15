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≡ а породистых ли втюхивают котят за сумасшедшие деньги?		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
а породистых ли втюхивают котят за сумасшедшие деньги?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29651
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.09.17 - 15:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поделюсь своей больной темой. Наша кошка нагуляла 4-х котят. одного отдали,теперь остались.Посмотрел на объявления. там предлагают типа породистых за большие деньги.
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§ olegggon
Re: а породистых ли втюхивают котят за сумасшедшие деньги?
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 811
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 15.09.17 - 15:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С документами продают дороже. Иногда в 2-3 раза.
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§ Медный
Re: а породистых ли втюхивают котят за сумасшедшие деньги?
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 424
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 15.09.17 - 15:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
или это ненавязчивый бизнес на домашних питомцах.

вот именно, так оно и есть
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§ Undead
Re: а породистых ли втюхивают котят за сумасшедшие деньги?
Undead


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 880
Регистрация: 23.08.08
Отправлено: 15.09.17 - 17:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Денис, разместите объявление о раздаче котят в OLX, только сделайте хорошие фотографии. Мы так раздали четверых.
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5555
Re: а породистых ли втюхивают котят за сумасшедшие деньги?




Отправлено: 15.09.17 - 18:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
для более активного просмотра объявлений напишите "пучек (котят) за пятачок"...
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