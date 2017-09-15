Серый волк Re: В Боровском и в этом году не будут использовать работавшие... #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 9065

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:24 Насколько понимаем в климате Сибири очень поздно делать подобные заявления. О том, что эти "сани" готовы к зиме нужно было до середины августа докладывать. Чтоб была возможность успеть проверить и исправить обещателей земных благ в отдельно взятом районе.

А то получится смешно, примерно как в известном выражении "назло бабушке отморожу уши" .

И вдруг выяснится, что вовремя заказанная и подготовленная жоповозка хороша, но использовать её в качестве отопителя можно только для одного акима.