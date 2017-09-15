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§ NG.kz
В Боровском и в этом году не будут использовать работавшие ранее модульные котельные российского производства
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29651
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.09.17 - 17:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Мы будем отапливать райцентр своими силами, - сказал 14 сентября на брифинге в областном пресс-клубе аким Мендыкаринского района Ерлан ТЕМЕНОВ. И перечислил, что сделано для нормального проведения отопительного сезона.
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гость
Re: В Боровском и в этом году не будут использовать работавшие...




Отправлено: 15.09.17 - 17:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"исполнительной власти просто помог" - ну да ей помогать надо, у неё денег нет, после покупок элитных ж.повозок.

§ Серый волк
Re: В Боровском и в этом году не будут использовать работавшие...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9065
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 15.09.17 - 18:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Насколько понимаем в климате Сибири очень поздно делать подобные заявления. О том, что эти "сани" готовы к зиме нужно было до середины августа докладывать. Чтоб была возможность успеть проверить и исправить обещателей земных благ в отдельно взятом районе.
А то получится смешно, примерно как в известном выражении "назло бабушке отморожу уши" .
И вдруг выяснится, что вовремя заказанная и подготовленная жоповозка хороша, но использовать её в качестве отопителя можно только для одного акима.
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