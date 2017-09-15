Цитата: Мнайдар:

как же вы ненавидите наш народ наше государство, читаю ваши коменты и удивляюсь не уж то вам здесь было так плохо, что не одного теплого чувства не осталось о народе с кем жили вместе, о своей родине? дай бог конечно найти, то чего не смогли найти у нас, не уж то мой коллега, мой сосед, мой одноклассник с кем я общаюсь, то же в душе ненавидит меня мой народ, мое государство просто сейчас молчит а когда выедет на пмж будет так же ненавидеть нас?

Извиняюсь, что вклиниваюсь в вашу беседу. Но о чём вы говорите?! Ну а как казахстанцы себя ведут?! Слава Богу, не все! Но то-то стало всё больше раздаваться голосов, что русские их ненавидели, что русские - колонизаторы, проводили геноцид в отношении казахов, запрещали казахский язык. Итакие голоса стали раздаваться только после развала СССР. А то, что русские (и не только) строили совхозы, заводы и фабрики, почему-то благополучно забыли. Раздаются голоса " скажите спасибо, что вас в эвакуацию приняли". И такое говорит Елбасы. Как после такого относится?!