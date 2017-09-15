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≡ В Костанае 200 студентов составили шестицветную фигуру орла в честь послания главы государства		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Костанае 200 студентов составили шестицветную фигуру орла в честь послания главы государства
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29651
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.09.17 - 14:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Студенты рассказывали журналистам, что они с удовольствием поддержали идею флешмоба и буквально за час собрались на площади. Однако выглядело сие действие, как цветная нагнанная толпа молодых людей с одинаково безразличным выражением на лицах.
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Мейрам
Re: В Костанае 200 студентов составили шестицветную фигуру орла...




Отправлено: 15.09.17 - 16:11
Комментарий удален модератором.

Житель
Re: В Костанае 200 студентов составили шестицветную фигуру орла...




Отправлено: 15.09.17 - 16:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отличное образование - платишь за учёбу, а потом тебя гонят строить на улице орла вместо того, чтобы готовиться к занятиям.

Бывалый
Re: В Костанае 200 студентов составили шестицветную фигуру орла...




Отправлено: 15.09.17 - 16:28
Комментарий удален модератором.

Гога
Re: В Костанае 200 студентов составили шестицветную фигуру орла...




Отправлено: 15.09.17 - 16:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну реально, Украину напоминать начинаете. Те постоянно подобные флешмобы мутят. Из арбузов тризуб выкладывали и т.д и т.д.
Над ними уже вся Европа смеется, вы решили их подвинуть что ли?

Гульмираш
Re: В Костанае 200 студентов составили шестицветную фигуру орла...




Отправлено: 15.09.17 - 16:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Хотя можно было прокомментировать всего одним словом.
ДИКАРИ!

однако, мы дикари, вот оно как.

§ самый умный
Re: В Костанае 200 студентов составили шестицветную фигуру орла...
самый умный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 313
Регистрация: 04.02.13
Отправлено: 15.09.17 - 16:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мнайдар:
будет так же ненавидеть нас?

Показуху бестолковую ненавидят, а не нас. За страну обидно, энергию молодых не на то пускают - вот потому и горечь в комментариях.

Так что не принимайте на свой счет.
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§ Серый волк
Re: В Костанае 200 студентов составили шестицветную фигуру орла...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9065
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 15.09.17 - 16:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мнайдар:
как же вы ненавидите наш народ наше государство,

Вы свою личную шерсть с государственной не путайте.
Как раз в интересах государства, избавлять учебные заведения от подобного шлака и позорного маразма.
Если вы этого не понимаете, то у вас явные отдельные пробелы в образовании, либо очень низкое его качество в целом. :-)
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Мнайдар
Re: В Костанае 200 студентов составили шестицветную фигуру орла...




Отправлено: 15.09.17 - 16:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
самый умный:
Показуху бестолковую ненавидят, а не нас. За страну обидно, энергию молодых не на то пускают - вот потому и горечь в комментариях.

Так что не принимайте на свой счет.

да нет это враг при чем очень ненавидящий нас давно я читаю его коменты, очень жаль ведь он унижает наших детей, ведь у вас то же есть дети, разве мы в советское время с радостными лицами выходили на демонстрации? а куда еще их энергию пускать, для них это просто перерыв в занятиях тусовк как сейчас говорят, стоит из за этого и власть и народ и детей унижать?

Мнайдар
Re: В Костанае 200 студентов составили шестицветную фигуру орла...




Отправлено: 15.09.17 - 16:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Вы свою личную шерсть с государственной не путайте.

с вами все понятноЦитата:
Серый волк:
Вы свою личную шерсть с государственной не путайте.
Как раз в интересах государства, избавлять учебные заведения от подобного шлака и позорного маразма.
Если вы этого не понимаете, то у вас явные отдельные пробелы в образовании, либо очень низкое его качество в целом

теперь с вами все понятно, наконец то открыли лицо.

§ Ваш земляк
Re: В Костанае 200 студентов составили шестицветную фигуру орла...
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1231
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 15.09.17 - 17:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мнайдар:
как же вы ненавидите наш народ наше государство, читаю ваши коменты и удивляюсь не уж то вам здесь было так плохо, что не одного теплого чувства не осталось о народе с кем жили вместе, о своей родине? дай бог конечно найти, то чего не смогли найти у нас, не уж то мой коллега, мой сосед, мой одноклассник с кем я общаюсь, то же в душе ненавидит меня мой народ, мое государство просто сейчас молчит а когда выедет на пмж будет так же ненавидеть нас?

Извиняюсь, что вклиниваюсь в вашу беседу. Но о чём вы говорите?! Ну а как казахстанцы себя ведут?! Слава Богу, не все! Но то-то стало всё больше раздаваться голосов, что русские их ненавидели, что русские - колонизаторы, проводили геноцид в отношении казахов, запрещали казахский язык. Итакие голоса стали раздаваться только после развала СССР. А то, что русские (и не только) строили совхозы, заводы и фабрики, почему-то благополучно забыли. Раздаются голоса " скажите спасибо, что вас в эвакуацию приняли". И такое говорит Елбасы. Как после такого относится?!
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§ Медный
Re: В Костанае 200 студентов составили шестицветную фигуру орла...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 424
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 15.09.17 - 17:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мнайдар:
мое государство просто сейчас молчит а когда выедет на пмж будет так же ненавидеть нас?


Мы чего-то не знаем? Государство выезжает? :-o :-o :-o :-o
Подписку ему о невыезде :-)
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707
Re: В Костанае 200 студентов составили шестицветную фигуру орла...




Отправлено: 15.09.17 - 18:16
Комментарий удален модератором.

Бывалый
Re: В Костанае 200 студентов составили шестицветную фигуру орла...




Отправлено: 15.09.17 - 18:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
то-то стало всё больше раздаваться голосов, что русские их ненавидели

Ну так посты СВ об этом ярко свидетельствуют.

§ Убийца драконов
Re: В Костанае 200 студентов составили шестицветную фигуру орла...
Убийца драконов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 108
Регистрация: 18.11.15
Отправлено: 15.09.17 - 18:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мнайдар:
я тебе гарантирую что твое высказывание в отношении студентов прочли только 5-6 завсегдатаев сайта, потому как студенты эту газету не читают как и их преподаватели,

На данный момент на сайте находится 189 человек. Справа статистику смотри. Она ежеминутно изменяется. За сутки уж точно на тысячи идет счет посетивших сайт. А студенты во Вконтакте в паблике "Нашей газеты" сидят в основном, а там более 14 тысяч подписчиков. Так что у тебя про "5-6 завсегдатаев" холостой выстрел получился.

[Исправлено: Убийца драконов, 15.09.2017 - 18:38]
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мнайдадыр
Re: В Костанае 200 студентов составили шестицветную фигуру орла...




Отправлено: 15.09.17 - 18:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мнайдар:
студенты эту газету не читают как и их преподаватели, а так же коренное Казахское население, т

Тогда ,кто ты, мнайдар?
Ты кто?Раз читаешь эту газету?
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