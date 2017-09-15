Цитата: самый умный:

А как к электронному протоколу будут прикреплять, например, ходатайство водителя, или объяснительную, которые сейчас пишутся на отдельном листе и прикладываются к протоколу?

на своем смартфоне пишешь документ, подписываешь каким-то образом, или пишешь письменно фоткаешь на смартфон и отправляешь на планшет, а сотрудник полиции прикрепляет файл к электронному протоколу, только есть ли такая функция