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§ NG.kz
Назарбаев пообещал разобраться в ситуации с учебниками русского языка
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29650
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.09.17 - 09:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Назарбаев пообещал разобраться в ситуации с учебниками русского языка. В ходе пресс-конференции для казахстанских и иностранных журналистов в Астане, президент Казахстана сообщил, что он оказался не осведомлен о скандальной ситуации с новыми учебниками русского языка для пятых и седьмых классов.
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русский
Re: Назарбаев пообещал разобраться в ситуации с учебниками...




Отправлено: 15.09.17 - 14:11
Комментарий удален модератором.

Гость
Re: Назарбаев пообещал разобраться в ситуации с учебниками...




Отправлено: 15.09.17 - 14:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Крымбек:
а что у нас с образованием не так? то что учебники не понравились кому то, а именно - 01% населению? в любом случае реформы будут, и через лет 5 наши учащиеся не смогут учится по старой программе в РФ в РФ то же будут реформы но они у них опаздывают как всегда от наших реформ на 5-6 лет но у них то же будут реформы, так как и мы и они отстаем от мирового сообщества на 20 лет, почему и проиграли в холодной войне.

У тебя такая каша в голове, а еще спрашиваешь, что с образованием не так. :-x

Бывалый
Re: Назарбаев пообещал разобраться в ситуации с учебниками...




Отправлено: 15.09.17 - 15:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
Кому?

Родителям, которые жоско тупят.

Бывалый
Re: Назарбаев пообещал разобраться в ситуации с учебниками...




Отправлено: 15.09.17 - 15:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
Скорее всего ему пофиг.

Ванга из тебя так себе, мягко говоря...
Цитата:
JereK:
Образование давно стало источником наживы, на котором паразитируют (по другому и не скажешь) вся эта бесчисленная вереница министров, их друзей, семей и прочая и прочая..

А ты прикольный (хотя и не сильно умный, или сильно не умный - уж не знаю что тут точнее подходит).
Ну вот представь, что из учебников взяли и убрали (или вообще - даже не включали) все эти фразы про кукусю и лайки, вызвавшие у идиотов возмущение - и что, это как-то помешает кому-то продолжать рассматривать, как ты утверждаешь, образование в качестве источника наживы, на котором паразитируют? ))))))))))))
А ты подумать не пробовал, а? Прежде чем чушь подобную нести....

Бывалый
Re: Назарбаев пообещал разобраться в ситуации с учебниками...




Отправлено: 15.09.17 - 15:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гость:
У тебя такая каша в голове

Нет у него никакой каши.
Это просто ты не желаешь видеть происходящего вокруг...
Все правильно он сказал, и я это давно тут говорил: Россия отстает от нас в развитии, только не на 5-6 лет, а лет на 10 минимум, и разрыв этот все увеличивается. Лет на 5-6 от нас они отставали в середине 2000-х...

§ JereK
Re: Назарбаев пообещал разобраться в ситуации с учебниками...
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1196
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 15.09.17 - 16:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
это как-то помешает кому-то продолжать рассматривать, как ты утверждаешь, образование в качестве источника наживы, на котором паразитируют?


Я нигде и не утверждал обратного. Ты понимать прочитанное разучился? Учебники - это следствие. Как и повсеместный раздрай, бардак, грязища по колено, разворованные деревни, спиленные деревья, вереница уезжающих за границу на пмж спецов и т. д. Так что не убедительно, садись, двойка тебе.
Профайл

кустанаец
Re: Назарбаев пообещал разобраться в ситуации с учебниками...




Отправлено: 15.09.17 - 16:15
Комментарий удален модератором.

житель севера
Re: Назарбаев пообещал разобраться в ситуации с учебниками...




Отправлено: 15.09.17 - 16:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Россия отстает от нас в развитии, только не на 5-6 лет, а лет на 10 минимум,


не, на дадут премию. мало , в 10 раз
в 1, 6 млн раз надо было кукарекнуть.
посмотри внимательно в методичке.

Гость
Re: Назарбаев пообещал разобраться в ситуации с учебниками...




Отправлено: 15.09.17 - 16:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Россия отстает от нас в развитии, только не на 5-6 лет, а лет на 10 минимум

А ты забавный. :lol:

Бывалый
Re: Назарбаев пообещал разобраться в ситуации с учебниками...




Отправлено: 15.09.17 - 16:22
Комментарий удален модератором.

* Медный
Re: Назарбаев пообещал разобраться в ситуации с учебниками...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 419
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 15.09.17 - 16:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Крымбек:
через лет 5 наши учащиеся не смогут учится по старой программе в РФ

не то чтобы здесь создадут условия, а просто они не смогут.. возможности у них не будет ;-)
Цитата:
в РФ то же будут реформы но они у них опаздывают как всегда от наших реформ на 5-6 лет но у них то же будут реформы

Где результат реформ? Или вы хотите заявить о том что будущие поколения оценят сделанное их предками

Цитата:
почему и проиграли в холодной войне.

Поэтому оказывается? Ну-ка расскажи нам современную историю! По какой методич... учебнику учил?
Профайл

* Медный
Re: Назарбаев пообещал разобраться в ситуации с учебниками...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 419
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 15.09.17 - 16:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования



[Исправлено: Медный, 15.09.2017 - 16:36]
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§ Volonter
Re: Назарбаев пообещал разобраться в ситуации с учебниками...
Volonter


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1247
Регистрация: 14.04.13
Отправлено: 15.09.17 - 16:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Крымбек:
в РФ то же будут реформы но они у них опаздывают как всегда от наших реформ на 5-6 лет но у них то же будут реформы

Вообще-то реформы - это такая вынужденная штука, указывающая на несовершенство действующей системы... У нас же они постоянно и во всех сферах... Никак мы не определимся, как же жить-то надоть! И так попробуем и эдак!
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Крымбек
Re: Назарбаев пообещал разобраться в ситуации с учебниками...




Отправлено: 15.09.17 - 17:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
Где результат реформ? Или вы хотите заявить о том что будущие поколения оценят сделанное их предками

результаты реформ только через 10-20 лет будут как во всем мире,или ты хотел сразу?
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