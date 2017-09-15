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≡ В Костанае 200 студентов составили шестицветную фигуру орла в честь послания главы государства		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Костанае 200 студентов составили шестицветную фигуру орла в честь послания главы государства
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29650
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.09.17 - 14:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Студенты рассказывали журналистам, что они с удовольствием поддержали идею флешмоба и буквально за час собрались на площади. Однако выглядело сие действие, как цветная нагнанная толпа молодых людей с одинаково безразличным выражением на лицах.
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Мейрам
Re: В Костанае 200 студентов составили шестицветную фигуру орла...




Отправлено: 15.09.17 - 16:11
Комментарий удален модератором.

Житель
Re: В Костанае 200 студентов составили шестицветную фигуру орла...




Отправлено: 15.09.17 - 16:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отличное образование - платишь за учёбу, а потом тебя гонят строить на улице орла вместо того, чтобы готовиться к занятиям.

Бывалый
Re: В Костанае 200 студентов составили шестицветную фигуру орла...




Отправлено: 15.09.17 - 16:28
Комментарий удален модератором.

Гога
Re: В Костанае 200 студентов составили шестицветную фигуру орла...




Отправлено: 15.09.17 - 16:29
Комментарий удален модератором.

Гульмираш
Re: В Костанае 200 студентов составили шестицветную фигуру орла...




Отправлено: 15.09.17 - 16:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Хотя можно было прокомментировать всего одним словом.
ДИКАРИ!

однако, мы дикари, вот оно как.

* самый умный
Re: В Костанае 200 студентов составили шестицветную фигуру орла...
самый умный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 313
Регистрация: 04.02.13
Отправлено: 15.09.17 - 16:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мнайдар:
будет так же ненавидеть нас?

Показуху бестолковую ненавидят, а не нас. За страну обидно, энергию молодых не на то пускают - вот потому и горечь в комментариях.

Так что не принимайте на свой счет.
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§ Серый волк
Re: В Костанае 200 студентов составили шестицветную фигуру орла...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9064
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 15.09.17 - 16:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мнайдар:
как же вы ненавидите наш народ наше государство,

Вы свою личную шерсть с государственной не путайте.
Как раз в интересах государства, избавлять учебные заведения от подобного шлака и позорного маразма.
Если вы этого не понимаете, то у вас явные отдельные пробелы в образовании, либо очень низкое его качество в целом. :-)
Профайл

Мнайдар
Re: В Костанае 200 студентов составили шестицветную фигуру орла...




Отправлено: 15.09.17 - 16:46
Комментарий удален модератором.

Мнайдар
Re: В Костанае 200 студентов составили шестицветную фигуру орла...




Отправлено: 15.09.17 - 16:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Вы свою личную шерсть с государственной не путайте.

с вами все понятноЦитата:
Серый волк:
Вы свою личную шерсть с государственной не путайте.
Как раз в интересах государства, избавлять учебные заведения от подобного шлака и позорного маразма.
Если вы этого не понимаете, то у вас явные отдельные пробелы в образовании, либо очень низкое его качество в целом

теперь с вами все понятно, наконец то открыли лицо.
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