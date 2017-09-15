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JereK:
Скорее всего ему пофиг.
Ванга из тебя так себе, мягко говоря...
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JereK:
Образование давно стало источником наживы, на котором паразитируют (по другому и не скажешь) вся эта бесчисленная вереница министров, их друзей, семей и прочая и прочая..
А ты прикольный (хотя и не сильно умный, или сильно не умный - уж не знаю что тут точнее подходит).
Ну вот представь, что из учебников взяли и убрали (или вообще - даже не включали) все эти фразы про кукусю и лайки, вызвавшие у идиотов возмущение - и что, это как-то помешает кому-то продолжать рассматривать, как ты утверждаешь, образование в качестве источника наживы, на котором паразитируют? ))))))))))))
А ты подумать не пробовал, а? Прежде чем чушь подобную нести....