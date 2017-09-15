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(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9064
Регистрация: 19.08.08
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|Отправлено: 15.09.17 - 16:36
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|Сделайте запрос производителю. Сертификат и обоснование установки межповерочного интервала при условии эксплуатации в квартире.
Истребуйте документы на основании чего мошенники могут снизить сроки в свою пользу.
Далее в прокуратуру с заявлением о действиях ОПГ изымающих средства граждан незаконными способами.
Воры, бандиты и мошенники должны сидеть в тюрьме
Квартира не частный дом, тут газ на обогрев бесконтрольно не получится расходовать.
Потребление достаточно стабильное и прогнозируемое.
Единственный стимул для установки та самая "маржа", которую мошенническая организация получит на установках, переустановках и поверках. Плюс откаты от оптовых поставщиков за клиентов.
Вмешательство же в домовую сеть газораспределения из-за жадности жулика, в разы снижает безопасность проживания. Тут ежу даже должно быть понятно, что установку будут делать криворукие гоблины, которых к водопроводу подпускать опасно, а не к газовой трубе. Кроме того лишние приборы, лишние стыки, непредусмотренные проектом и выполненные в неподходящих условиях кое-как и с массой нарушений.
Очередное свидетельство, что вы живёте в стране, где нет закона и каждый жулик барыжит и паразитирует тем, за что сможет зацепиться.
[Исправлено: Серый волк, 15.09.2017 - 13:44]
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