Серый волк Re: Кому выгодно ставить счетчик газа? #7





(Полноправные пользователи) Сообщений: 9064

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:36 Сделайте запрос производителю. Сертификат и обоснование установки межповерочного интервала при условии эксплуатации в квартире.

Истребуйте документы на основании чего мошенники могут снизить сроки в свою пользу.

Далее в прокуратуру с заявлением о действиях ОПГ изымающих средства граждан незаконными способами.

Воры, бандиты и мошенники должны сидеть в тюрьме



Квартира не частный дом, тут газ на обогрев бесконтрольно не получится расходовать.

Потребление достаточно стабильное и прогнозируемое.

Единственный стимул для установки та самая "маржа", которую мошенническая организация получит на установках, переустановках и поверках. Плюс откаты от оптовых поставщиков за клиентов.

Вмешательство же в домовую сеть газораспределения из-за жадности жулика, в разы снижает безопасность проживания. Тут ежу даже должно быть понятно, что установку будут делать криворукие гоблины, которых к водопроводу подпускать опасно, а не к газовой трубе. Кроме того лишние приборы, лишние стыки, непредусмотренные проектом и выполненные в неподходящих условиях кое-как и с массой нарушений.



Очередное свидетельство, что вы живёте в стране, где нет закона и каждый жулик барыжит и паразитирует тем, за что сможет зацепиться.



[Исправлено: Серый волк, 15.09.2017 - 13:44]