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§ NG.kz
Кому выгодно ставить счетчик газа?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29650
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.09.17 - 11:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Живу в квартире. Через 8 лет(точнее 94 мес) после установки счетчика на газ пришло извещение на поверку не смотря на то, что в техническом паспорте указано 12 лет, если нет доверия данным счетчикам зачем дают разрешение на установку, а уж если дали то пусть сами подчиняются заводу-изготовителю.
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§ сайлау курманов
Re: Кому выгодно ставить счетчик газа?
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2120
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 15.09.17 - 11:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
со счетчиком вы сэкономите очень много , судите сами: за 96 мес вы оплатите 53 тыс т , а по счетчику вы оплатили 532 куб на 24 т и плюс стоимость счетчика , всего около 25 тыс,
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1504
Re: Кому выгодно ставить счетчик газа?




Отправлено: 15.09.17 - 12:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Таки, я Вам скажу, что купить новый счётчик и установить его дешевле, чем сделать поверку.

денис
Re: Кому выгодно ставить счетчик газа?




Отправлено: 15.09.17 - 13:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В первом предложении суть. написано 12 лет, пусть идут конем.

ЮКА
Re: Кому выгодно ставить счетчик газа?




Отправлено: 15.09.17 - 16:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Установить новый счетчик стоит также, 11 000 тенге сам счетчик плюс 3600 установка, просто установка за один день, а поверка снятие-установка 2-3 дня.

гость
Re: Кому выгодно ставить счетчик газа?




Отправлено: 15.09.17 - 16:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто-то из Вас неправильно посчитал. Съездите с паспортом в горгаз и сверьтесь. Мне такие извещения правильно приходили, проблем не было.
По поводу стоит ли овчинки выделки: в России наконец-то приняли правильное решение, в городах в многоэтажках для приготовления проекторовать электроплиты. От газа только проблемы и опасность взрывов.

ЮКА
Re: Кому выгодно ставить счетчик газа?




Отправлено: 15.09.17 - 16:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поправочный зимний коэффициент отменен, спасибо астанинцам, но разницу никто нам не компенсировал. Теперь зарабатывают на счетчиках. В горгазе сказали 8 лет это сейчас, а потом будет через 5 лет. И завод изготовитель для них не авторитет, у них выше спецы есть, которые инструкции присылают.

§ Серый волк
Re: Кому выгодно ставить счетчик газа?
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9064
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 15.09.17 - 16:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сделайте запрос производителю. Сертификат и обоснование установки межповерочного интервала при условии эксплуатации в квартире.
Истребуйте документы на основании чего мошенники могут снизить сроки в свою пользу.
Далее в прокуратуру с заявлением о действиях ОПГ изымающих средства граждан незаконными способами.
Воры, бандиты и мошенники должны сидеть в тюрьме

Квартира не частный дом, тут газ на обогрев бесконтрольно не получится расходовать.
Потребление достаточно стабильное и прогнозируемое.
Единственный стимул для установки та самая "маржа", которую мошенническая организация получит на установках, переустановках и поверках. Плюс откаты от оптовых поставщиков за клиентов.
Вмешательство же в домовую сеть газораспределения из-за жадности жулика, в разы снижает безопасность проживания. Тут ежу даже должно быть понятно, что установку будут делать криворукие гоблины, которых к водопроводу подпускать опасно, а не к газовой трубе. Кроме того лишние приборы, лишние стыки, непредусмотренные проектом и выполненные в неподходящих условиях кое-как и с массой нарушений.

Очередное свидетельство, что вы живёте в стране, где нет закона и каждый жулик барыжит и паразитирует тем, за что сможет зацепиться.

[Исправлено: Серый волк, 15.09.2017 - 13:44]
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Владимир
Re: Кому выгодно ставить счетчик газа?




Отправлено: 15.09.17 - 16:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
у нас и со счетчиками воды такая же ерунда. В паспорте написано поверка раз в 5 или 6 лет. А у нас в технологической супердержаве, которая и гвоздя сама не может сделать, только статуи и алфавиты, поверка должна быть 1 раз в 4 года.

Владимир
Re: Кому выгодно ставить счетчик газа?




Отправлено: 15.09.17 - 16:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
согласен с серым Волком на 100%
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