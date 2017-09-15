Цитата: Серый волк:

Вы свою личную шерсть с государственной не путайте.

с вами все понятноЦитата: Серый волк:

Вы свою личную шерсть с государственной не путайте.

Как раз в интересах государства, избавлять учебные заведения от подобного шлака и позорного маразма.

Если вы этого не понимаете, то у вас явные отдельные пробелы в образовании, либо очень низкое его качество в целом

теперь с вами все понятно, наконец то открыли лицо.