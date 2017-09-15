Цитата: У6:

со 100 000 тнг там реально будешь триллионером))

Цитата: 10 трлн зимбабвийских долларов (около 13 тенге) Пожалуй сотня тыщ казахских рублей при переводе превратятся в абстрактную цифру, мало поддающуюся пониманию среднестатистического обывателя... Тут разумнее будет уже ввести какие-то астрономические единицы что-ли...