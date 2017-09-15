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§ NG.kz
Новости Шнобелевской премии: коты – это жидкость
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29647
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.09.17 - 12:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Церемония вручения Шнобелевских премий (Ig Nobel Prize) за самые абсурдные научные достижения прошла в Гарвардском университете, пишет The Guardian. "Шнобеля" по физике забрал Марк-Антуан Фардин, который доказал, что коты – это жидкость.
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§ CHINOIS
Re: Новости Шнобелевской премии: коты – это жидкость
CHINOIS


(Пользователи)
Сообщений: 68
Регистрация: 02.03.17
Отправлено: 15.09.17 - 12:41
Комментарий удален модератором.
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§ Медный
Re: Новости Шнобелевской премии: коты – это жидкость
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 415
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 15.09.17 - 12:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хорошо, что людям есть чем заняться :-)
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§ CHINOIS
Re: Новости Шнобелевской премии: коты – это жидкость
CHINOIS


(Пользователи)
Сообщений: 68
Регистрация: 02.03.17
Отправлено: 15.09.17 - 12:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
Хорошо, что людям есть чем заняться

у нас есть предложение отправить на номинацию наших правителей:))))
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У6
Re: Новости Шнобелевской премии: коты – это жидкость




Отправлено: 15.09.17 - 13:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хуже нас ток в зимбабве. Хотя у них доллары) эх со 100 000 тнг там реально будешь триллионером)) все, собираюсь на пмж))

* Volonter
Re: Новости Шнобелевской премии: коты – это жидкость
Volonter


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1246
Регистрация: 14.04.13
Отправлено: 15.09.17 - 14:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
У6:
со 100 000 тнг там реально будешь триллионером))

Цитата:
10 трлн зимбабвийских долларов (около 13 тенге)
Пожалуй сотня тыщ казахских рублей при переводе превратятся в абстрактную цифру, мало поддающуюся пониманию среднестатистического обывателя... Тут разумнее будет уже ввести какие-то астрономические единицы что-ли...
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* Volonter
Re: Новости Шнобелевской премии: коты – это жидкость
Volonter


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1246
Регистрация: 14.04.13
Отправлено: 15.09.17 - 15:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хотя видимо какая-то опечатка, т.к. к сожалению, уважаемые сограждане, как ни прискорбно, но даже зимбабвийский доллар на самом деле всё-таки чуть дороже наших теньгушек (на 15.09.т.г. 1 тнг = 0,95 зимб.долл.).
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