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≡ В Костанае 200 студентов составили шестицветную фигуру орла в честь послания главы государства		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Костанае 200 студентов составили шестицветную фигуру орла в честь послания главы государства
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29647
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.09.17 - 14:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Студенты рассказывали журналистам, что они с удовольствием поддержали идею флешмоба и буквально за час собрались на площади. Однако выглядело сие действие, как цветная нагнанная толпа молодых людей с одинаково безразличным выражением на лицах.
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§ JereK
Re: В Костанае 200 студентов составили шестицветную фигуру орла...
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1195
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 15.09.17 - 14:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования


Все как всегда.. Позорище.
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* yudjin
Re: В Костанае 200 студентов составили шестицветную фигуру орла...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4782
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 15.09.17 - 14:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Видно? - кричали в окно университета организаторы. - На орла не похоже, - отвечали оттуда.

... больше похоже на баранов
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§ CHINOIS
В Костанае 200 студентов составили шестицветную фигуру орла в честь послания главы государства
CHINOIS


(Пользователи)
Сообщений: 68
Регистрация: 02.03.17
Отправлено: 15.09.17 - 14:47
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Гость
В Костанае 200 студентов составили шестицветную фигуру орла в честь послания главы государства




Отправлено: 15.09.17 - 14:50
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Гость
В Костанае 200 студентов составили шестицветную фигуру орла в честь послания главы государства




Отправлено: 15.09.17 - 14:52
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* amduscias
Re: В Костанае 200 студентов составили шестицветную фигуру орла...
amduscias


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6163
Регистрация: 17.04.11
Отправлено: 15.09.17 - 15:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Видно? - кричали в окно университета организаторы.

- На орла не похоже, - отвечали оттуда.


Чтобы было похоже, надо было использовать корейских или китайских студентов. Наши совершенно непригодны для такого действа. Из них только тучку можно сложить.
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