amduscias Re: В Костанае 200 студентов составили шестицветную фигуру орла... #6





(Полноправные пользователи) Сообщений: 6163

Регистрация: 17.04.11 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:08 Цитата: Видно? - кричали в окно университета организаторы.



- На орла не похоже, - отвечали оттуда.



Чтобы было похоже, надо было использовать корейских или китайских студентов. Наши совершенно непригодны для такого действа. Из них только тучку можно сложить.