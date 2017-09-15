/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ 38 школьных и дошкольных учреждений начали учебный год с нарушениями пожарной безопасности в Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
38 школьных и дошкольных учреждений начали учебный год с нарушениями пожарной безопасности в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29647
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.09.17 - 13:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С марта по май 2017 года в регионе проверили 273 объекта дошкольного и школьного образования. На 145 объектах были обнаружены нарушения пожарной безопасности.
Читать новость

§ Медный
Re: 38 школьных и дошкольных учреждений начали учебный год с...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 415
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 15.09.17 - 13:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Снова здорова фискальные органы такие фискальные... проверка, предписание, далее штраф. А устранять некому замечания?
Рука руку не моет (в хорошем смысле), а кусает...
ещё раз объясните мне как это вообще работает? Школе выделяет деньги бюджет, на бюджет проводится ремонт сигнализации или чего-то другого, в бюджете не заложены деньги(сломалась внезапно) - ремонта нет. Из этого же бюджета платятся штрафы.
И так бюджетная организация штрафует бюджетную организацию... и из бюджета в бюджет перетекает Н-сумма. В чём суть? воз то и ныне там, замечания не устранены
Профайл

§ JereK
Re: 38 школьных и дошкольных учреждений начали учебный год с...
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1195
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 15.09.17 - 13:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
И так бюджетная организация штрафует бюджетную организацию


Суть в том, что деньги на штрафы соберут с учителей.
Профайл

§ Медный
Re: 38 школьных и дошкольных учреждений начали учебный год с...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 415
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 15.09.17 - 14:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
Суть в том, что деньги на штрафы соберут с учителей.


о таком не слышал
Профайл

§ JereK
Re: 38 школьных и дошкольных учреждений начали учебный год с...
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1195
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 15.09.17 - 14:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
о таком не слышал


Да? Странно :-) Об этом уже практически не стесняясь пишут. Советую прочитать и чуть-чуть подумать.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 26, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 25
Зарегистрированные пользователи: yudjin

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 200
Пользователей: 4
Всего: 204

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх