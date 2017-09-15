Медный Re: 38 школьных и дошкольных учреждений начали учебный год с... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 415

Регистрация: 21.03.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:06 Снова здорова фискальные органы такие фискальные... проверка, предписание, далее штраф. А устранять некому замечания?

Рука руку не моет (в хорошем смысле), а кусает...

ещё раз объясните мне как это вообще работает? Школе выделяет деньги бюджет, на бюджет проводится ремонт сигнализации или чего-то другого, в бюджете не заложены деньги(сломалась внезапно) - ремонта нет. Из этого же бюджета платятся штрафы.

И так бюджетная организация штрафует бюджетную организацию... и из бюджета в бюджет перетекает Н-сумма. В чём суть? воз то и ныне там, замечания не устранены