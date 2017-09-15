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≡ Скрываясь от полицейских, угонщик «мерседеса» съехал в кювет, а потом убегал по полю		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Скрываясь от полицейских, угонщик «мерседеса» съехал в кювет, а потом убегал по полю
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29647
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.09.17 - 10:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В ночь с 12 на 13 сентября в УВД Рудного обратился местный житель, сообщивший, что у него угнали Mercedes-Benz 230. Как сообщает пресс-служба ДВД Костанайской области, в ту же ночь полицейские задержали угонщика на трассе Костанай-Карабутак.
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ди
Re: Скрываясь от полицейских, угонщик «мерседеса» съехал в...




Отправлено: 15.09.17 - 10:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
догнали.. молодцы..

§ сайлау курманов
Re: Скрываясь от полицейских, угонщик «мерседеса» съехал в...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2120
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 15.09.17 - 10:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
такое почти каждый день по ТВ показывают , уже не удивляет , бывает даже выйдешь утром на крыльцо , а за воротами стоит чье-то авто, для окраины города это уже стало обыденно , раз пошел глянуть , а там молодые занимаются непотребными вещами, как то неловко стало
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§ Медный
Re: Скрываясь от полицейских, угонщик «мерседеса» съехал в...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 415
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 15.09.17 - 11:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:

если не секрет сколько Вам лет?
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§ Доктор СИЗО
Re: Скрываясь от полицейских, угонщик «мерседеса» съехал в...
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 4005
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 15.09.17 - 11:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
, раз пошел глянуть , а там молодые занимаются непотребными вещами

-с этого места, пожалуйста, по подробней.... что конкретно вам удалось увидеть.... в горотдел не звонили....в полицию нравов?
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Уася
Re: Скрываясь от полицейских, угонщик «мерседеса» съехал в...




Отправлено: 15.09.17 - 11:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
молодые занимаются непотребными вещами


это какими такими? секасом? Что в этом "непотребного"? Они ж молодые, им как раз таки это и потребно))

§ сайлау курманов
Re: Скрываясь от полицейских, угонщик «мерседеса» съехал в...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2120
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 15.09.17 - 11:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
медному - вы же авторизованный , могли бы личную стр написать
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Гена
Re: Скрываясь от полицейских, угонщик «мерседеса» съехал в...




Отправлено: 15.09.17 - 12:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Непотребными вещами" занимаются пенсионеры и к ним приравнивающие себя граждане, когда подглядывают за частной жизнью других людей

Викуся
Re: Скрываясь от полицейских, угонщик «мерседеса» съехал в...




Отправлено: 15.09.17 - 12:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
ывает даже выйдешь утром на крыльцо , а за воротами стоит чье-то авто, для окраины города это уже стало обыденно , раз пошел глянуть , а там молодые занимаются непотребными вещами, как то неловко стало

ну ты котик совсем зачерствел, давно видать женской ласки не видал, обогреть бы тебя, и чтоб до утра и без перерыва, совсем бы по другому смотрел на такие вещи, ну и шалунишка же ты котик, "как то неловко стало" ах... ты хулиган....

§ сайлау курманов
Re: Скрываясь от полицейских, угонщик «мерседеса» съехал в...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2120
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 15.09.17 - 14:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну народ, даже на стр в одноклассниках уже порылись , все спрашивают что я там увидел . В общем подхожу я к машине , а там молодуха во рту держала срамище , я как пришел крадучи так и ретировался , ну все успокойтесь , знаю , ничего криминального в этом нет
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§ Медный
Re: Скрываясь от полицейских, угонщик «мерседеса» съехал в...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 415
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 15.09.17 - 14:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
извиняюсь
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Гость
Скрываясь от полицейских, угонщик «мерседеса» съехал в кювет, а потом убегал по полю




Отправлено: 15.09.17 - 14:54
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