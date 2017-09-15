Цитата: сайлау курманов:

ывает даже выйдешь утром на крыльцо , а за воротами стоит чье-то авто, для окраины города это уже стало обыденно , раз пошел глянуть , а там молодые занимаются непотребными вещами, как то неловко стало

ну ты котик совсем зачерствел, давно видать женской ласки не видал, обогреть бы тебя, и чтоб до утра и без перерыва, совсем бы по другому смотрел на такие вещи, ну и шалунишка же ты котик, "как то неловко стало" ах... ты хулиган....