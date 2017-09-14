Цитата: Крымбек:

народу как раз не пофиг, проблемы они всегда были и будут, без проблем нет движения вперед, если не трудно назовите хоть одну страну где нет проблем у народа, вот как раз то и надо браться в первую очередь за памятники что бы народ то есть мы с вами чувствовали свое единство, свою независимость, мы с вами свободны и вправ

Тоись, больше чем проблем, тем быстрее движение вперед? А это неожиданно смелая мысль. Ведь можно же проблемы создать. Верно?

Насчёт памятников, тут спорный момент. Вот лично вам сколько памятников надо, чтоб единство, независимость, свободу и т.д.?

5? 10?

А другой например другие цифры предпочитает. Надо какие то нормы установить.