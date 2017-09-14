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≡ 24,5 млн тенге должен выплатить государству экс-руководитель управления природных ресурсов Костанайской области, осужденный за взятки		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
24,5 млн тенге должен выплатить государству экс-руководитель управления природных ресурсов Костанайской области, осужденный за взятки
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29647
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.09.17 - 17:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Амирхан Маукулов, обвиняемый в получении взяток от директора лесхоза, заключил процессуальное соглашение. Он признал вину, а взамен получил наказание в виде штрафа в размере 70-кратной суммы взятки - 24, 5 млн тенге.
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Все просто
Re: 24,5 млн тенге должен выплатить государству экс-руководитель...




Отправлено: 15.09.17 - 07:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Крымбек:
дорогой мой, не в курсе что у нас есть родственники, они никогда не дадут пропасть человеку

Ну вот тебе и Юрьев день. Крымбайчик, так Вы возьмите на поруки всех взяточников Казахстана и оплачивайте все судебные санкции. Вы же все родственники, такие вот вы. А вообще то дорогой, общество построено на гражданско - правовых отношениях, а не на родствено-клановых.

Гость
Re: 24,5 млн тенге должен выплатить государству экс-руководитель...




Отправлено: 15.09.17 - 08:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Руки рубить - меньше брать будут, да и другим "Наглядно" видно!

123
Re: 24,5 млн тенге должен выплатить государству экс-руководитель...




Отправлено: 15.09.17 - 08:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все директора лесхозов отмечаются, просто молчат.

§ сайлау курманов
Re: 24,5 млн тенге должен выплатить государству экс-руководитель...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2120
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 15.09.17 - 10:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
черт знает что делается , теперь во всем мире про нас легенды будут слагать.
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Денис
Re: 24,5 млн тенге должен выплатить государству экс-руководитель...




Отправлено: 15.09.17 - 11:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
в справедливом обществе,за коррупцию служащих казнят, имущество конфискуют,проверяют всеех родственников на причастность к ворованному и тоже конфискуют и родню никогда не допускают к служению народу. А тут базарные диалоги.торгуются, геращенко молодец,уже не одного вытягивает от наказания служащего. А представьте чем страшна коррупция. тем,что у должностей находятся не профессионалы,а чем это грозит? тем,что у вас к примеру будет нечистая вода ,потом вы заболеете,но это уже касается масштабов региона. Это называется террористическая атака на целый регион...но с террористами у нас не борятся,с ними торгуются и они покупают свободу)

Казахи
Re: 24,5 млн тенге должен выплатить государству экс-руководитель...




Отправлено: 15.09.17 - 11:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Родственники родственниками, но платить столько они не будут. Могут конечно скинуться по 1 зарплате (60 тыс тенге в городе). Но не больше

55107
Re: 24,5 млн тенге должен выплатить государству экс-руководитель...




Отправлено: 15.09.17 - 12:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это сколько надо было родиной торговать что б такие штрафы платить

§ CHINOIS
Re: 24,5 млн тенге должен выплатить государству экс-руководитель...
CHINOIS


(Пользователи)
Сообщений: 68
Регистрация: 02.03.17
Отправлено: 15.09.17 - 12:26
Комментарий удален модератором.
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Нур
Re: 24,5 млн тенге должен выплатить государству экс-руководитель...




Отправлено: 15.09.17 - 12:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Денис:
геращенко молодец,уже не одного вытягивает от наказания служащего.

кого он вытянул, назови хоть одну фамилию.

Крымбек
Re: 24,5 млн тенге должен выплатить государству экс-руководитель...




Отправлено: 15.09.17 - 12:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Денис:
А представьте чем страшна коррупция. тем,что у должностей находятся не профессионалы,а чем это грозит?

в смысле не профессионально не как в РФ профессионально воруют, тоесть нашим у них поучиться надо?

Сакен
Re: 24,5 млн тенге должен выплатить государству экс-руководитель...




Отправлено: 15.09.17 - 14:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пусть перечислит еще 24 млн в фонд "Жизнь на ладони" - поможет детям, коль государство не может. И вообще куда пойдут перечисленные в администрацию судов деньги? Может передать их погорельцам, многодетным семьям (не имеющим жилье). Каждый день слышим по телевизору призывы к гражданам - помогите, помогите. А тут вот у чиновника (родом из Шымкента) неизвестно откуда взятые миллионы (скорее всего сворованные у нас - простых трудящихся). Так пусть они и достанутся тем, кто нуждается, а не исчезают на счетах чиновничьих структур.

Денис
Re: 24,5 млн тенге должен выплатить государству экс-руководитель...




Отправлено: 15.09.17 - 14:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Называю , 2-х зам.акимов Кустаная, акиму кустаная срок скостил до смешного,так,что считай и не сидели,тем более сейчас они не на зоне ,а в хоз. блоке.

Денис
Re: 24,5 млн тенге должен выплатить государству экс-руководитель...




Отправлено: 15.09.17 - 14:11
Комментарий удален модератором.

§ Медный
Re: 24,5 млн тенге должен выплатить государству экс-руководитель...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 415
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 15.09.17 - 14:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Крымбек:
не как в РФ

Крымбек, причём здесь РФ
не стоит переводить разговор на другую страну.
у нас как тут некоторые выражаются: независимое, суверенное и ещё кто знает какое государство, а значит ворьё своё ;-)
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Гость
Re: 24,5 млн тенге должен выплатить государству экс-руководитель...




Отправлено: 15.09.17 - 14:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сакен:
И вообще куда пойдут перечисленные в администрацию судов деньги?

В карманы тех, кого еще не поймали. :lol:
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