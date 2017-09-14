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пэтриот
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 14.09.17 - 23:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Факты остаются фактами, Руси уже 1000 лет или около того.

Что так мало? Я бы от ,,тьмы египетской,, считал. Или от Каина(если имеете ввиду факты). Можно от варягов , которых позвали ,,княжить,, , ибо сами мы ... !ну и т.д
Или от первого упоминания Москвы , тогда ещё даже не деревни.
В конце концов возьмите учебник и освежите знания !

elektron
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 15.09.17 - 00:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пэтриот:
В конце концов возьмите учебник и освежите знания !


Первым летописным упоминанием является указание Ипатьевской летописи на пятницу 4 апреля 1147 года, когда ростово-суздальский князь Юрий Долгорукий принимал в городке под названием Москов своих друзей и союзников во главе с новгород-северским князем Святославом Ольговичем.

так что сам бери учебники и читай, ну а нет, одень кастрюльку на голову и вперёд на украину ну или в украину по обмену опытом. Чабан ты наш всеказахстанский 8-)

Гога
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 15.09.17 - 05:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прикольно у вас тут некоторые историю трактуют. Про какие то учебники рассказывают. Это не те, в которых море Черное копали? Дядя нацпат, ты уже дай ссылку. Коли следовать твоим если бы да кабы, то не позвав Российскую империю на помощь в позапрошлом веке. Некая нация в междоусобных воинах была бы уничтожена. Жуков, в свое время хорошие слова сказал, пусть и про Европу, некоторых в данный момент и в СА они касаются в полной мере.
- "Мы их освободили - они нам этого не простят! "

§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3792
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 15.09.17 - 08:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Ты значит с тыла как то умудрился зайти.

Ога, знаешь тыл какой зачетный :lol:
Мы с Э.. Лилей уже лет 10 кажется знакомы.
Но скажу тебе честно, она на данный момент, девушка свободная и независимая...ммм...хотя, кто знает? :lol: ...может и нет. Но я если чоу, не при чОм. Такшта не здавайся раньше времени. Цветы в руки, портмоне в карман и далее всё сам.. ;-)
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* Volonter
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Volonter


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1246
Регистрация: 14.04.13
Отправлено: 15.09.17 - 08:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:

Утро доброе! Старая добрая аватарка как-то больше по душе! :lol:
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3792
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 15.09.17 - 08:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Volonter:

Доброе.
Просто приходится идти в ногу со временем.
Не все вечно в этом неспокойном мире ))
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§ Victor Yang
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9252
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 15.09.17 - 08:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Просто приходится идти в ногу со временем.

Это у тебя такая своеобразная "латинизация" аватарки? ;-) :lol:
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§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик часть 3
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3082
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 15.09.17 - 09:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:

Ржу неможу
Как был ,так и остался спец по трёпу :lol:
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3792
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 15.09.17 - 11:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Это у тебя такая своеобразная "латинизация" аватарки?

В точку.
Цитата:
kbkz1980:
Ржу неможу

Я рад, что с утра привнес тебе хорошее настроение.
:lol:
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* Anna Болейн
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Anna Болейн


(Пользователи)
Сообщений: 340
Регистрация: 11.01.16
Отправлено: 15.09.17 - 14:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мы с Э.. Лилей
так как все таки зовут Эльвира чтоли?
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