Гога Re: Флуд и оффтопик часть 3 #6528







Отправлено: - 05:59 Прикольно у вас тут некоторые историю трактуют. Про какие то учебники рассказывают. Это не те, в которых море Черное копали? Дядя нацпат, ты уже дай ссылку. Коли следовать твоим если бы да кабы, то не позвав Российскую империю на помощь в позапрошлом веке. Некая нация в междоусобных воинах была бы уничтожена. Жуков, в свое время хорошие слова сказал, пусть и про Европу, некоторых в данный момент и в СА они касаются в полной мере.

- "Мы их освободили - они нам этого не простят! "