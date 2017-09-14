Цитата: Крымбек:

дорогой мой, не в курсе что у нас есть родственники, они никогда не дадут пропасть человеку

Ну вот тебе и Юрьев день. Крымбайчик, так Вы возьмите на поруки всех взяточников Казахстана и оплачивайте все судебные санкции. Вы же все родственники, такие вот вы. А вообще то дорогой, общество построено на гражданско - правовых отношениях, а не на родствено-клановых.