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Куратор темы: drakon
elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 14.09.17 - 22:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
странно всёчае получаю сообщение, "введён не правильный код" хотя ошибиться 100% не мог, что это? может кто объяснит?

* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11951
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 14.09.17 - 23:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
введён не правильный код"

Я тоже такое получал,пока не зарегинился... :lol:
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§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3792
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 15.09.17 - 08:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
странно всёчае получаю сообщение, "введён не правильный код" хотя ошибиться 100% не мог, что это? может кто объяснит?

Только мордоры. Меня тоже периодически с форума выкидывает и пишет неправильна введена каптча. Надо бывалого попросить, пусть им сайт подправит чуток. Мож уважаемого тада дадут и индульгенцию есчо какую.
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§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3792
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 15.09.17 - 08:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
пока не зарегинился

Пофиг, зареганного тоже сайт иногда теряет.
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§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3792
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 15.09.17 - 08:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
в Северных Сетях, что на Курганской

Вау..знакомые места. Я там тоже с пару месяцев как то поработал. У релейщиков.. :lol:
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Все просто
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 15.09.17 - 08:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
В центральный и бородинский постоянно завозили.

В бане на Гагарина, на вокзале, горбаня пиво было всегда.

§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3792
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 15.09.17 - 11:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все просто:

Точна, вспомнил, мы в горбане часто брали
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11951
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 15.09.17 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Точна, вспомнил, мы в горбане часто брали

В КГБ?... :lol:
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§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3792
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 15.09.17 - 12:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
В КГБ?

Не палите хату, товарищ капитан (запаса)
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* CHINOIS
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
CHINOIS


(Пользователи)
Сообщений: 66
Регистрация: 02.03.17
Отправлено: 15.09.17 - 12:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
товарищ капитан (запаса

товарсч капитан( с запаской) :-P
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11951
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 15.09.17 - 12:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Не палите хату, товарищ капитан (запаса)

Ты сам хату свою - спалилЦитата:
Обликоморале:
мы в горбане ч

Кустанайской Городской Бане - КГБ... :lol:
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11951
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 15.09.17 - 12:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
CHINOIS:
товарсч капитан( с запаской) :-P

Майор,с водителем.Врдитель о запаске
думал... :lol: :oops:
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* CHINOIS
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
CHINOIS


(Пользователи)
Сообщений: 66
Регистрация: 02.03.17
Отправлено: 15.09.17 - 12:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
я вообще -то о запасной смене белья говорил:))))
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11951
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 15.09.17 - 12:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
CHINOIS:
я вообще -то о запасной смене белья говорил:))))

Это тоже - обязанности водителя,менять бельё.
Когда капитан,майор,полковник - ОК... :lol:
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