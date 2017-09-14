Цитата: elektron:

странно всёчае получаю сообщение, "введён не правильный код" хотя ошибиться 100% не мог, что это? может кто объяснит?

Только мордоры. Меня тоже периодически с форума выкидывает и пишет неправильна введена каптча. Надо бывалого попросить, пусть им сайт подправит чуток. Мож уважаемого тада дадут и индульгенцию есчо какую.