ТАНОМИ Re: В ДВД Костанайской области прокомментировали информацию об... #4







Отправлено: - 21:14 Vital! Человек - система самообучающаяся. Вы зарегистрированы с 2012 г. За это время можно уже было самообучиться грамотному письму. Читаешь Ваши иногда очень дельные комменты, но постоянно спотыкаешься об элементарные ошибки. Подчёркнутые красным слова с ошибками почему не исправляете? Ошибки раздражают и отвлекают от смысла поста.