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≡ В ДВД Костанайской области прокомментировали информацию об обнаружении тела Гульнар Молдашевой		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В ДВД Костанайской области прокомментировали информацию об обнаружении тела Гульнар Молдашевой
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29643
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.09.17 - 17:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
«14 сентября, около 11.00, в лесополосе рядом с одним из кафе по Федоровской трасе обнаружено тело без вести пропавшей Молдашевой Гульнар Сердалиевны, 1977 г.р. без видимых признаков насильственной смерти», - сказано в пресс-релизе ДВД.
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444
Re: В ДВД Костанайской области прокомментировали информацию об...




Отправлено: 14.09.17 - 17:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Траса" пишут с двумя буквами "с")))

§ Vital
Re: В ДВД Костанайской области прокомментировали информацию об...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4689
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 14.09.17 - 18:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
444:
,........

[Исправлено: Vital, 14.09.2017 - 20:57]
Профайл

джек потрошит ель
Re: В ДВД Костанайской области прокомментировали информацию об...




Отправлено: 14.09.17 - 20:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
глаза режит

вот именно, режИт

ТАНОМИ
Re: В ДВД Костанайской области прокомментировали информацию об...




Отправлено: 14.09.17 - 21:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Vital! Человек - система самообучающаяся. Вы зарегистрированы с 2012 г. За это время можно уже было самообучиться грамотному письму. Читаешь Ваши иногда очень дельные комменты, но постоянно спотыкаешься об элементарные ошибки. Подчёркнутые красным слова с ошибками почему не исправляете? Ошибки раздражают и отвлекают от смысла поста.

§ Vital
Re: В ДВД Костанайской области прокомментировали информацию об...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4689
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 14.09.17 - 21:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ТАНОМИ:

......

[Исправлено: Vital, 14.09.2017 - 20:56]
Профайл

Я
Re: В ДВД Костанайской области прокомментировали информацию об...




Отправлено: 14.09.17 - 23:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что за тупые кометы, человека нет, а они о орфографии решили побеседовать

гость
Re: В ДВД Костанайской области прокомментировали информацию об...




Отправлено: 15.09.17 - 10:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что про велосипед, на котором она уехала из дома слышно?

((
Re: В ДВД Костанайской области прокомментировали информацию об...




Отправлено: 15.09.17 - 12:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Че велик вернуть надо?
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