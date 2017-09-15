NG.kz Станция обезжелезивания воды появится в селе Харьковское Мендыкаринского района



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 09:57 Благодаря ее работе, вода будет очищаться не только от избыточного железа, но и от магния. На разработку ПСД из бюджета района выделено 5,4 млн тенге, сообщил 14 сентября на брифинге аким Мендыкаринского района Ерлан ТЕМЕНОВ.

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