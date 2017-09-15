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§ NG.kz
Станция обезжелезивания воды появится в селе Харьковское Мендыкаринского района
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29640
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.09.17 - 09:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Благодаря ее работе, вода будет очищаться не только от избыточного железа, но и от магния. На разработку ПСД из бюджета района выделено 5,4 млн тенге, сообщил 14 сентября на брифинге аким Мендыкаринского района Ерлан ТЕМЕНОВ.
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Гость
Станция обезжелезивания воды появится в селе Харьковское Мендыкаринского района




Отправлено: 15.09.17 - 09:57
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§ Медный
Re: Станция обезжелезивания воды появится в селе Харьковское...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 403
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 15.09.17 - 10:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а сколько жителей в селе Харьковское?
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