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≡ 24,5 млн тенге должен выплатить государству экс-руководитель управления природных ресурсов Костанайской области, осужденный за взятки		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
24,5 млн тенге должен выплатить государству экс-руководитель управления природных ресурсов Костанайской области, осужденный за взятки
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29640
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.09.17 - 17:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Амирхан Маукулов, обвиняемый в получении взяток от директора лесхоза, заключил процессуальное соглашение. Он признал вину, а взамен получил наказание в виде штрафа в размере 70-кратной суммы взятки - 24, 5 млн тенге.
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Все просто
Re: 24,5 млн тенге должен выплатить государству экс-руководитель...




Отправлено: 15.09.17 - 07:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Крымбек:
дорогой мой, не в курсе что у нас есть родственники, они никогда не дадут пропасть человеку

Ну вот тебе и Юрьев день. Крымбайчик, так Вы возьмите на поруки всех взяточников Казахстана и оплачивайте все судебные санкции. Вы же все родственники, такие вот вы. А вообще то дорогой, общество построено на гражданско - правовых отношениях, а не на родствено-клановых.

Гость
Re: 24,5 млн тенге должен выплатить государству экс-руководитель...




Отправлено: 15.09.17 - 08:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Руки рубить - меньше брать будут, да и другим "Наглядно" видно!

123
Re: 24,5 млн тенге должен выплатить государству экс-руководитель...




Отправлено: 15.09.17 - 08:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все директора лесхозов отмечаются, просто молчат.

* сайлау курманов
Re: 24,5 млн тенге должен выплатить государству экс-руководитель...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2115
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 15.09.17 - 10:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
черт знает что делается , теперь во всем мире про нас легенды будут слагать.
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Гость
24,5 млн тенге должен выплатить государству экс-руководитель управления природных ресурсов Костанайской области, осужденный за взятки




Отправлено: 15.09.17 - 10:13
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