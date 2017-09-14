Цитата: КГСПС:

Казах обязан всё отдать,

Но не обидеть власть и гостя.

а что в этом плохого? к этому нужно стремиться, вот такие мы у нас еда в глотку не влезет если твой гость будет сидеть голодны, как бывает у некоторых народов сами сидят за столом едят, а гость сидит голодны, такое же уважение у нас и к старшим, раньше было уважение к "старшим братьям" до того до уважались, что старший брат в нашем же доме, ноги на стол закинул.