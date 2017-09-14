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§ NG.kz
Назарбаев: Потраченные на ЭКСПО деньги уже вернулись
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29640
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.09.17 - 16:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Главным успехом ЭКСПО глава государства назвал то, что Казахстан выиграл шанс проводить эту международную выставку в Астане. "Так как мы молодая страна, нам нужно уметь показать себя всему миру. Во-вторых, возобновляемые источники энергии – это самая передовая отрасль науки", – пояснил президент.
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Август
Re: Назарбаев: Потраченные на ЭКСПО деньги уже вернулись




Отправлено: 15.09.17 - 09:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
FOMA:
В середине августа был в Астане и не наблюдал никаких очередей у турникета в ЭКСПО, напротив - там было пусто. Откуда такие цифры?

вы там что пересчитали всех? ну ты даешь! молодец!

Галихан
Re: Назарбаев: Потраченные на ЭКСПО деньги уже вернулись




Отправлено: 15.09.17 - 09:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
КГСПС:
Казах обязан всё отдать,
Но не обидеть власть и гостя.

а что в этом плохого? к этому нужно стремиться, вот такие мы у нас еда в глотку не влезет если твой гость будет сидеть голодны, как бывает у некоторых народов сами сидят за столом едят, а гость сидит голодны, такое же уважение у нас и к старшим, раньше было уважение к "старшим братьям" до того до уважались, что старший брат в нашем же доме, ноги на стол закинул.

Гость
Назарбаев: Потраченные на ЭКСПО деньги уже вернулись




Отправлено: 15.09.17 - 09:54
Комментарий проходит проверку.

§ Медный
Re: Назарбаев: Потраченные на ЭКСПО деньги уже вернулись
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 403
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 15.09.17 - 10:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Галихан:

112 ты ли это? :-)
риторика, знакомая до более :-)

[Исправлено: Медный, 15.09.2017 - 10:09]
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§ Медный
Re: Назарбаев: Потраченные на ЭКСПО деньги уже вернулись
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 403
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 15.09.17 - 10:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Галихан:
ноги на стол закинул

да, так закинул что аж невозможно стало жить "простым" казахам!
садики, школы, институты, инфраструктуру не построил, совместно с "младшими".
Только выкачивал из Казахстана нефть, иногда в бесполезный космос отправлял избранных по кошельковому признаку (сарказм)
Цитата:
ноги на стол закинул

В чём это выразилось?
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* сайлау курманов
Re: Назарбаев: Потраченные на ЭКСПО деньги уже вернулись
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2115
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 15.09.17 - 10:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
я ежедневно вижу , как наши с размахом отмечают все и вся , а потом полгода сидят впроголодь , такой вот менталитет у нас
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