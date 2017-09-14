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≡ В Костанае открыли памятник первому казахскому тархану Шакшаку Жанибеку		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Костанае открыли памятник первому казахскому тархану Шакшаку Жанибеку
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29640
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.09.17 - 15:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Академик Кенжегали САГАДИЕВ в своем выступлении вспомнил слова этнографа, исследователя казахской степи Ивана Левшина о том, что не будь Жанибека, северная часть казахской степи осталась бы под копытами лошадей монгольского хана.
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Крымбек
Re: В Костанае открыли памятник первому казахскому тархану...




Отправлено: 15.09.17 - 09:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Он не гражданин.
74 - это код региона за речкоц уй, где и пребывает этот крендель.

тогда нах..на он лезет не в свой дела? с какой целью? пускай там у себя наводит порядок или у него там все нормально?

§ Доктор СИЗО
Re: В Костанае открыли памятник первому казахскому тархану...
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 4003
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 15.09.17 - 09:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Доктор,так ты с Мариком - родственники?... :-o

-нет, не родственники.... у меня есть опубликованный список всех родственников....федоровчан там нет.... подумал, он приехал из Рудного по ротозейть или по юродствовать?.... это же его линия поведения.....
- кто то спрашивал, вносил ли я деньги....да внес по списку....как и положено....
-кто то спрашивал, почему он стоит хвостом лошади к гостям....извините, он работал не швейцаром в гостиннице....
-он стоит, как и положено Войну, и зорко смотрит в сторону появления вероятного тогдашнего противника....
-пишите, отвечу на любые ваши вопросы....
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Крымбек
Re: В Костанае открыли памятник первому казахскому тархану...




Отправлено: 15.09.17 - 09:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
Да населению пофиг просто. Проблем выше крыш в стране, а мы за памятники взялись.

народу как раз не пофиг, проблемы они всегда были и будут, без проблем нет движения вперед, если не трудно назовите хоть одну страну где нет проблем у народа, вот как раз то и надо браться в первую очередь за памятники что бы народ то есть мы с вами чувствовали свое единство, свою независимость, мы с вами свободны и вправе ставить памятники нашим героям которые смогли сохранить нам с вами территорию, и никто нам не сможет запретить этого делать, так ведь? или вы чувствуете себя изгоем? вас как то притесняют, а если у есть были у кого то мысли о возврате в прошлое они уже отбросили эти мысли, после того что случилось 2014 году в Украине, ни когда не будет больше империи, не будет младших и старших братьев и за это мы с вами будем драться до конца, верно?

коренной
Re: В Костанае открыли памятник первому казахскому тархану...




Отправлено: 15.09.17 - 09:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Крымбек:
тогда нах..на он лезет не в свой дела? с какой целью? пускай там у себя наводит порядок или у него там все нормально?


не позорь страну. матами, национализмом. это не наше.
мы добрый народ.

§ Доктор СИЗО
Re: В Костанае открыли памятник первому казахскому тархану...
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 4003
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 15.09.17 - 09:36
Комментарий удален модератором.
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§ Медный
Re: В Костанае открыли памятник первому казахскому тархану...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 403
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 15.09.17 - 09:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
От всех.

на вторую часть вопроса потрудитесь ответить
Цитата:
Медный:
От кого и чего независимом?
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§ Сергей_я
Re: В Костанае открыли памятник первому казахскому тархану...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2143
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 15.09.17 - 09:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Крымбек:
вас как то притесняют,

по нац. признаку притеснения уже лет 10 длятся. С каждым днем все сильнее и сильнее.
Цитата:
Крымбек:
мы с вами свободны и вправе ставить памятники нашим героям которые смогли сохранить нам с вами территорию

Вам самому не смешно с этих слов то? Какая свобода? Выйди на улицу с любой претензией - сразу закроют. Попробуй власть покритиковать, тоже самое - закроют, а если сильно покритикуешь, то можно и сгинуть. Так что про свободу давно можно забыть, она есть только на бумаге. А ну и еще есть в учебниках для школьников среднего звена.
Все это обычный распил бабла, прикрытый дешевым патриотизмом.

[Исправлено: Сергей_я, 15.09.2017 - 09:51]
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Гость
В Костанае открыли памятник первому казахскому тархану Шакшаку Жанибеку




Отправлено: 15.09.17 - 09:51
Комментарий проходит проверку.

* 74
Re: В Костанае открыли памятник первому казахскому тархану...
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4366
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 15.09.17 - 09:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
по нац. признаку притеснения уже лет 10 длятся. С каждым днем все сильнее и сильнее.

Цитата:
Крымбек:
Крымбек

Да вы правы...
ухожу с форума...
слишком последнее время не те форумчане стали.. остались старичики, а нонеймы какие то агрессивные... Простынка. жги..
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Гость
В Костанае открыли памятник первому казахскому тархану Шакшаку Жанибеку




Отправлено: 15.09.17 - 09:53
Комментарий проходит проверку.

§ Медный
Re: В Костанае открыли памятник первому казахскому тархану...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 403
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 15.09.17 - 09:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Крымбек:
мы уже поняли какой вы кумысный патриот. за разговорами о "независимости" и прочем популизме, продвигаете взятничество, отрицание реального мира и происходящих в нём процессов
Лично мне с вами не по пути. Таких нужно разоблачать
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Гость
В Костанае открыли памятник первому казахскому тархану Шакшаку Жанибеку




Отправлено: 15.09.17 - 09:54
Комментарий проходит проверку.

Гость
В Костанае открыли памятник первому казахскому тархану Шакшаку Жанибеку




Отправлено: 15.09.17 - 10:05
Комментарий проходит проверку.

Гость
В Костанае открыли памятник первому казахскому тархану Шакшаку Жанибеку




Отправлено: 15.09.17 - 10:07
Комментарий проходит проверку.

Гость
В Костанае открыли памятник первому казахскому тархану Шакшаку Жанибеку




Отправлено: 15.09.17 - 10:11
Комментарий проходит проверку.
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