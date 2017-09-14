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Крымбек:
вас как то притесняют,
по нац. признаку притеснения уже лет 10 длятся. С каждым днем все сильнее и сильнее.
Цитата:
Крымбек:
мы с вами свободны и вправе ставить памятники нашим героям которые смогли сохранить нам с вами территорию
Вам самому не смешно с этих слов то? Какая свобода? Выйди на улицу с любой претензией - сразу закроют. Попробуй власть покритиковать, тоже самое - закроют, а если сильно покритикуешь, то можно и сгинуть. Так что про свободу давно можно забыть, она есть только на бумаге. А ну и еще есть в учебниках для школьников среднего звена.
Все это обычный распил бабла, прикрытый дешевым патриотизмом.
[Исправлено: Сергей_я, 15.09.2017 - 09:51]