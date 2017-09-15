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§ NG.kz
Назарбаев пообещал разобраться в ситуации с учебниками русского языка
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29640
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.09.17 - 09:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Назарбаев пообещал разобраться в ситуации с учебниками русского языка. В ходе пресс-конференции для казахстанских и иностранных журналистов в Астане, президент Казахстана сообщил, что он оказался не осведомлен о скандальной ситуации с новыми учебниками русского языка для пятых и седьмых классов.
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§ Сергей_я
Re: Назарбаев пообещал разобраться в ситуации с учебниками...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2143
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 15.09.17 - 09:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Президент наш наверно новости в интернете не читает. Наверно все новости до него доносят его подчиненные, которые в свою очередь фильтруют всю информацию и судя по всему президента это полностью устраивает .
Профайл

...
Re: Назарбаев пообещал разобраться в ситуации с учебниками...




Отправлено: 15.09.17 - 09:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
которые в свою очередь фильтруют всю информацию и судя по всему президента это полностью устраивает .

А фильтруют они по ходу 90% информации! Его и это устраивает...

Гость
Re: Назарбаев пообещал разобраться в ситуации с учебниками...




Отправлено: 15.09.17 - 09:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Будем наблюдать, как министр образования на ходу переобуваться начнет. :lol:

Гость
Назарбаев пообещал разобраться в ситуации с учебниками русского языка




Отправлено: 15.09.17 - 10:13
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