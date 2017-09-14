Цитата: Обликоморале:

Так он уже пропал, когда взяточником стал или украл.

В нормальном обществе это позор и пятно на честь семьи - родственников.

мдя..нашел, чем гордится.

Цитата: гость:

Меня другое удивляет. Тебе это вроде как нравится. Ты эти вроде даже гордишься. Как же ты потом требуешь чтобы тебе оказывали качественные услуги, кормили съедобной пищей, лечили бы нормально...при таком раскладе...

традиционно у Казахов не было тюрем с половецких времен, любое преступление имело свою стоимость в денежном выражении, вплоть до убийства, кроме убийства умышленного, за преступника платило все племя и отвечало за него, а разве это плохо? мне кажется для преступника это хуже чем отсидеть 3 года и выйти на свободу чистым.