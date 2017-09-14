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≡ 24,5 млн тенге должен выплатить государству экс-руководитель управления природных ресурсов Костанайской области, осужденный за взятки		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
24,5 млн тенге должен выплатить государству экс-руководитель управления природных ресурсов Костанайской области, осужденный за взятки
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29637
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.09.17 - 17:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Амирхан Маукулов, обвиняемый в получении взяток от директора лесхоза, заключил процессуальное соглашение. Он признал вину, а взамен получил наказание в виде штрафа в размере 70-кратной суммы взятки - 24, 5 млн тенге.
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Крымбек
Re: 24,5 млн тенге должен выплатить государству экс-руководитель...




Отправлено: 14.09.17 - 21:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
Меня другое удивляет. Тебе это вроде как нравится. Ты эти вроде даже гордишься. Как же ты потом требуешь чтобы тебе оказывали качественные услуги, кормили съедобной пищей, лечили бы нормально...при таком раскладе...

при таком раскладе человек будет стремиться не опозорить своих родственников и стараться все делать как положено и даже лучше, лично я стараюсь всегда помочь, родственникам, друзьям, одноклассникам в пределах своих возможностей в пределах закона, так нас учат в семьях, такие вот мы.

Крымбек
Re: 24,5 млн тенге должен выплатить государству экс-руководитель...




Отправлено: 14.09.17 - 21:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Так он уже пропал, когда взяточником стал или украл.
В нормальном обществе это позор и пятно на честь семьи - родственников.
мдя..нашел, чем гордится.

Цитата:
гость:
Меня другое удивляет. Тебе это вроде как нравится. Ты эти вроде даже гордишься. Как же ты потом требуешь чтобы тебе оказывали качественные услуги, кормили съедобной пищей, лечили бы нормально...при таком раскладе...

традиционно у Казахов не было тюрем с половецких времен, любое преступление имело свою стоимость в денежном выражении, вплоть до убийства, кроме убийства умышленного, за преступника платило все племя и отвечало за него, а разве это плохо? мне кажется для преступника это хуже чем отсидеть 3 года и выйти на свободу чистым.

гость
Re: 24,5 млн тенге должен выплатить государству экс-руководитель...




Отправлено: 14.09.17 - 22:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Крымбек:

Ты когда у него на тое, когда он очередной джип обмывал, думал, вот какой у меня родственник крутой. А сейчас думаешь, он в беду попал, надо помочь. И где твоя гордость?
Ты же когда беш на тое ел, знал же что у него зарплата на которую второй джип за год не купишь, особняк не построишь, и дочку в Англию не отправишь.
Знал же? Знал!
Так что про закон, ты не лепи!
Закон у тебя один. Ворует-молодец, крутится. А попадется, надо помочь, пожалеть.
А тот кто честно живёт, сам знаешь, как называют...

§ Обликоморале
Re: 24,5 млн тенге должен выплатить государству экс-руководитель...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3784
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 14.09.17 - 22:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Крымбек:
знаешь одно из отличии человека от животного?

Знаю, только человек может в отличии от животных обманывать, издеваться и убивать себе подобных.
В отличии от них, человек еще большей хищник. К тому же лицемерный и прикрывающий свою неприглядную сущность и поступки пафосными оправданиями. Не зря бытует фраза. Чем больше узнаю людей, тем больше нравятся собаки. Тут она как раз к месту.
Профайл

Далёкий
Re: 24,5 млн тенге должен выплатить государству экс-руководитель...




Отправлено: 14.09.17 - 22:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Есть такие, кто разделил 24,5 ляма на 70, у кого сколько получилось?

§ Обликоморале
Re: 24,5 млн тенге должен выплатить государству экс-руководитель...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3784
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 14.09.17 - 22:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Крымбек:
радиционно у Казахов не было тюрем с половецких времен, любое преступление имело свою стоимость в денежном выражении, вплоть до убийства, кроме убийства умышленного, за преступника платило все племя и отвечало за него, а разве это плохо?

Может раньше это и было действенным решением, но сейчас оно работает вряд ли.
Ты сам то себе в это веришь? Вряд ли.
Профайл

гость
Re: 24,5 млн тенге должен выплатить государству экс-руководитель...




Отправлено: 14.09.17 - 22:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Крымбек:
традиционно у Казахов не было тюрем с половецких времен, любое преступление имело свою стоимость в денежном выражении, вплоть до убийства, кроме убийства умышленного, за преступника платило все племя и отвечало за него, а разве это плохо? мне кажется для преступника это хуже чем отсидеть 3 года и выйти на свободу чистым.

Плохо же знаешь историю своих предков. Почитай хоть жеты жаргы. Например, за убийство, могли подвергнуть наказанию в виде убийства (кровная месть), могли отдать в рабство, могли откупиться.
Да и вопрос то в другом. Ты оправдываешь, в данном случае взяточника, жалеешь его, и этим гордишься.
Плохо, что ты считаешь, что воровать хорошо! Попадаться на воровстве-плохо.
Так я тебе ещё раньше об этом сказал. А ты изворачиваться-выкручиваться начал...

костанаец
Re: 24,5 млн тенге должен выплатить государству экс-руководитель...




Отправлено: 14.09.17 - 22:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Крымбек:
дорогой мой, не в курсе что у нас есть родственники, они никогда не дадут пропасть человеку

потому что то, чем владеет чинуша, оформлено на родственников, не вы ему помогаете, он кусок своего забирает

архимед
Re: 24,5 млн тенге должен выплатить государству экс-руководитель...




Отправлено: 14.09.17 - 23:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какое же это наказание теньгой в виде штрафа, если родня знает, что их родственник ворует у государства, и при этом берет мзду у подчиненных? Поэтому нужно прежде чем тот придет на госслужбу, у всех родственников будущего чиновника взять в залог все их имущество, и в случае коррупции, сразу же все арестовать и по приговору передать государству, чтобы оно потом этим имуществом распорядилось по справедливости! Почитав высказывания на форуме понимаешь, вот почему коррупция и с ней нужно бороться, не церемонясь, по справедливости применять кару, отбирая все имущество у родственников коррупционера, а не штрафы!

Buba
Re: 24,5 млн тенге должен выплатить государству экс-руководитель...




Отправлено: 14.09.17 - 23:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну вот откуда ДЕНЬГИ ? Конечно на хапался да в заначке держал (( В нашей стране законы на стороне всех мздоимцов и госворов . Если в зону да на лет 10-15 да камыш заготавливать наверное поменьше стало бы таких ,а так конечно как говорится легчяйшей отделался ((((

§ Медный
Re: 24,5 млн тенге должен выплатить государству экс-руководитель...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 398
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 15.09.17 - 00:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Крымбек:
для преступника это хуже

это ваше оценочное суждение?
Что вы хотите сказать этим "хуже"?
Профайл

§ Медный
Re: 24,5 млн тенге должен выплатить государству экс-руководитель...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 398
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 15.09.17 - 00:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Крымбек:
и какой я человек если не помогу своему родственнику? это мой долг человеческий.

а долг социальный, перед обществом вы отменили?
Профайл

§ Медный
Re: 24,5 млн тенге должен выплатить государству экс-руководитель...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 398
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 15.09.17 - 00:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Крымбек:
такие вот мы.

кто вы? кто все эти люди? :-)
люди которые:
Цитата:
Крымбек:
стремиться не опозорить своих родственников и стараться все делать как положено


Попробую углубить свою мысль. Данный персонаж (о ком заметка) делал как сейчас положено, я так понимаю. Вы не согласны?
Опозорил ли он своих родственников если "все" вокруг (допустим что его родственники) такие же взятковымогатели?

Что за чушь Вы пытаетесь нам впарить, под видом каких то ценностей семейных что ли...?
Профайл

Гость
24,5 млн тенге должен выплатить государству экс-руководитель управления природных ресурсов Костанайской области, осужденный за взятки




Отправлено: 15.09.17 - 00:45
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