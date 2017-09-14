/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Назарбаев: Потраченные на ЭКСПО деньги уже вернулись		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Назарбаев: Потраченные на ЭКСПО деньги уже вернулись
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29637
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.09.17 - 16:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Главным успехом ЭКСПО глава государства назвал то, что Казахстан выиграл шанс проводить эту международную выставку в Астане. "Так как мы молодая страна, нам нужно уметь показать себя всему миру. Во-вторых, возобновляемые источники энергии – это самая передовая отрасль науки", – пояснил президент.
Читать новость

Гость
Re: Назарбаев: Потраченные на ЭКСПО деньги уже вернулись




Отправлено: 14.09.17 - 16:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну слава богу, значит кризис миновал.

*
Re: Назарбаев: Потраченные на ЭКСПО деньги уже вернулись




Отправлено: 14.09.17 - 16:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все украдено до нас ! (с)

§ 74
Re: Назарбаев: Потраченные на ЭКСПО деньги уже вернулись
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4365
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 14.09.17 - 16:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования


[Исправлено: 74, 14.09.2017 - 15:11]
Профайл

§ 74
Re: Назарбаев: Потраченные на ЭКСПО деньги уже вернулись
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4365
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 14.09.17 - 16:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
хмммм математика однако
Мне жалко простыню.. не чем крыть ему... сейчас умолкнит тут
Профайл

FOMA
Re: Назарбаев: Потраченные на ЭКСПО деньги уже вернулись




Отправлено: 14.09.17 - 16:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Назарбаев: Потраченные на ЭКСПО деньги уже вернулись

Вот это заворот! Да и цифры то какие. Я не перестаю удивляться масштабу обмана! В середине августа был в Астане и не наблюдал никаких очередей у турникета в ЭКСПО, напротив - там было пусто. Откуда такие цифры?

Гумбат
Re: Назарбаев: Потраченные на ЭКСПО деньги уже вернулись




Отправлено: 14.09.17 - 16:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
74:
хмммм математика однако
Мне жалко простыню.. не чем крыть ему... сейчас умолкнит тут

ну и все, что и требовалось доказать, окупилось, что теперь скажете?

§ 74
Re: Назарбаев: Потраченные на ЭКСПО деньги уже вернулись
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4365
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 14.09.17 - 16:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Так что ничего не пропадёт, и деньги потраченные уже вернулись за счёт посещений

кому вернулись то?

Цитата:
и за счёт туристов, которые были здесь.

терзают смутные сомнения...
Профайл

§ 74
Re: Назарбаев: Потраченные на ЭКСПО деньги уже вернулись
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4365
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 14.09.17 - 17:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гумбат:
требовалось доказать, окупилось, что теперь скажете?

да ладно.. на заборе тоже много чего написано.. а ну да.. нурлыкуновец вы ?? так и поясняйте сразу, зачем вводите в заблуждение то..
Профайл

Читатель 1
Re: Назарбаев: Потраченные на ЭКСПО деньги уже вернулись




Отправлено: 14.09.17 - 17:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тут всё просто: 4 млн умножаем на 1000 долларов - вот вам и 4 млрд долларов. Так что, каждый "просадил" "штуку зелени". Статистику не обманешь))

§ 74
Re: Назарбаев: Потраченные на ЭКСПО деньги уже вернулись
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4365
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 14.09.17 - 17:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Читатель 1:
4 млн умножаем

бюджетники стали на экспо зелень тратить? 4 млн должно быть ИНОСТРАНЦЕВ? а не местных... нда..
Профайл

§ Vital
Re: Назарбаев: Потраченные на ЭКСПО деньги уже вернулись
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4689
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 14.09.17 - 19:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
74:

Согласен . на экспо тратили не теньге. А бакс. Стройматериалы,куча стройинфирм. Сколько было продано билетов для своих и сколько приезжих которые привезли доллар. Разница очень большая. И вабще непонятно все это . зачем надо рекламировать зеленую энергетику когда мы полностью зависим от продажи нефте. Бред какойто.
Профайл

§ сайлау курманов
Re: Назарбаев: Потраченные на ЭКСПО деньги уже вернулись
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2113
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 14.09.17 - 20:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
не верю , четыре ляма туристов умножаем на 4 тыс тенге , получается160 лярдов , а говорили потратили три лярдов в долларах , в тенге даже боюсь предположить
Профайл Посетить вебсайт

§ Vital
Re: Назарбаев: Потраченные на ЭКСПО деньги уже вернулись
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4689
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 14.09.17 - 21:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:

Да брешут они. Уже веры нет им. Куда не посмотришь везде брехня. Уже даже не смешно и даже не грустно. Идиотизм полный.
Профайл

§ КГСПС
Re: Назарбаев: Потраченные на ЭКСПО деньги уже вернулись
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 154
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 15.09.17 - 00:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот стишок на тему Экспо.
Вот и закончилось ЭКСПО,
Мы о себе сложили мифы,
Теперь на газ и на тепло
Повысить надо бы тарифы.

Платить пора вам по счетам
За фейерверки, песни, танцы,
За склонность вечную к понтам,
За то, что хвалят иностранцы.

И самозанятых у нас
В отчизне что-то слишком много,
Безбожно тратят свет и газ,
Не платят, сволочи, налогов.

И разевают нагло пасть,
Чуть что - ругаются, буянят,
Как-будто в том виновна власть,
Что всякий лодырь самозанят.

Лелея жирные зады,
Толпой дерут в фейсбуке глотку
И из-за всякой ерунды
Они раскачивают лодку.

Но наша линия тверда,
Что неравны с рожденья люди,
И было так у нас всегда,
Так есть и так навечно будет.

Удел простых людей - страдать
От колыбели до погоста.
Казах обязан всё отдать,
Но не обидеть власть и гостя.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 16, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 15
Зарегистрированные пользователи: Медный

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 101
Пользователей: 1
Всего: 102

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх