





(Полноправные пользователи) Сообщений: 154

Регистрация: 30.01.17 (Полноправные пользователи)

Отправлено: - 00:07 Вот стишок на тему Экспо.

Вот и закончилось ЭКСПО,

Мы о себе сложили мифы,

Теперь на газ и на тепло

Повысить надо бы тарифы.



Платить пора вам по счетам

За фейерверки, песни, танцы,

За склонность вечную к понтам,

За то, что хвалят иностранцы.



И самозанятых у нас

В отчизне что-то слишком много,

Безбожно тратят свет и газ,

Не платят, сволочи, налогов.



И разевают нагло пасть,

Чуть что - ругаются, буянят,

Как-будто в том виновна власть,

Что всякий лодырь самозанят.



Лелея жирные зады,

Толпой дерут в фейсбуке глотку

И из-за всякой ерунды

Они раскачивают лодку.



Но наша линия тверда,

Что неравны с рожденья люди,

И было так у нас всегда,

Так есть и так навечно будет.



Удел простых людей - страдать

От колыбели до погоста.

Казах обязан всё отдать,

Но не обидеть власть и гостя.