Цитата: Факты остаются фактами, Руси уже 1000 лет или около того.

Что так мало? Я бы от ,,тьмы египетской,, считал. Или от Каина(если имеете ввиду факты). Можно от варягов , которых позвали ,,княжить,, , ибо сами мы ... !ну и т.д

Или от первого упоминания Москвы , тогда ещё даже не деревни.

В конце концов возьмите учебник и освежите знания !