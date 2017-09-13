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§ NG.kz
Гаишники против ПДД
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29637
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.09.17 - 16:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Здравствуйте, для коллекции вам, каждый день замечаем как гаишники выезжают на красный на перекрестке за стоп линии
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§ Vital
Re: Гаишники против ПДД
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4689
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 13.09.17 - 20:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не че невижу. Если это тот перекресток где автоматическая хрень срабатывает. То тогда он сделал так как и всем рекомендует. Остановится и не дергатся.
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водила
Re: Гаишники против ПДД




Отправлено: 13.09.17 - 21:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
чё напали то

Цитата:
Хохол:
Ну и чё


че, че .. смешной чел

Вольнов
Re: Гаишники против ПДД




Отправлено: 13.09.17 - 21:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Не че невижу. Если это тот перекресток где автоматическая хрень срабатывает.

Это перекресток Гоголя/Алтынсарина. Хрени там нет.

§ самый умный
Re: Гаишники против ПДД
самый умный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 309
Регистрация: 04.02.13
Отправлено: 14.09.17 - 11:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Выезд за стоп-линию на запрещающий сигнал светофора Крузака на этом фото не доказан (он мог выехать на мигающий зеленый и остановиться). Другое дело, что патрульное авто стоит за началом скругления проезжей части, т.е. он выехал на перекресток - если на красный - лишение, если на разрешающий сигнал - то штраф за то, что не освободил перекресток.

Кто знающий, поправьте меня, если я ошибаюсь.

[Исправлено: самый умный, 14.09.2017 - 11:39]
Профайл

водила
Re: Гаишники против ПДД




Отправлено: 14.09.17 - 11:42
Комментарий удален модератором.

Хохол
Re: Гаишники против ПДД




Отправлено: 14.09.17 - 11:59
Комментарий удален модератором.

гость
Re: Гаишники против ПДД




Отправлено: 14.09.17 - 13:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Если это тот перекресток где автоматическая хрень срабатывает.


слышал что регистраторы на перекрестках, где они были,
в настоящее время отключены.

§ Гриня
Re: Гаишники против ПДД
Гриня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 572
Регистрация: 11.04.12
Отправлено: 14.09.17 - 14:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В части нарушений-самый умный прав. Но штрафа им не будет по простой причине-на фото нет даты и времени.Судя по тому что все патрульки убрали уже тонировку-фото старовато.Не будут ведь все смены передвигающиеся на этом авто штрафовать.Была-бы дата кого-нибудь могли наказать.
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Товарищ Ын
Re: Гаишники против ПДД




Отправлено: 14.09.17 - 23:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Они и вылезли специально , что б всем водителям" было ясно, шо так делать низя 8-)
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