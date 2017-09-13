самый умный Re: Гаишники против ПДД #18





(Полноправные пользователи) Сообщений: 309

Регистрация: 04.02.13 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:37 Выезд за стоп-линию на запрещающий сигнал светофора Крузака на этом фото не доказан (он мог выехать на мигающий зеленый и остановиться). Другое дело, что патрульное авто стоит за началом скругления проезжей части, т.е. он выехал на перекресток - если на красный - лишение, если на разрешающий сигнал - то штраф за то, что не освободил перекресток.



Кто знающий, поправьте меня, если я ошибаюсь.



[Исправлено: самый умный, 14.09.2017 - 11:39]