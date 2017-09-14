Карамерген Re: В Костанае открыли памятник первому казахскому тархану... #45







Отправлено: - 22:37 Предлагаю установить памятник полковнику Рюбену. Начальнику и основателю Кустанайского конезавода. Чего уж коней по одному тыкать и приплетать к этому сказки для определённой категории людей. В конезаводе коней много, не меньше чем очередь из батыров на незанятые перекрёстки)))