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§ NG.kz
В лабиринтах жилищных отношений
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 29637
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.09.17 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Закон «О жилищных отношениях», в соответствии с которым в жилых домах с приватизированными квартирами должны создаваться кондоминиумы, а общедомовое имущество регистрироваться в качестве объекта кондоминиума, в Казахстане приняли 20 лет назад.
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архимед
Re: В лабиринтах жилищных отношений




Отправлено: 14.09.17 - 23:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Собрание не нужно для образования кондоминиума, нужно его лишь зарегистрировать! Собрание собирают по инициативе жилищной комиссии акимата города для образования кондоминиума! И это действие незаконно! Собственников квартир нет необходимости собирать, чтобы объявить, что нужны деньги на изготовление топосъемки земельного участка и землеустроительного проекта! Эти деньги из бюджета обязан потратить государственный орган, осуществивший приватизацию квартир (п.3 ст.32 Закона РК "О жилищных отношениях" - При приватизации многоквартирного жилого дома либо жилых помещений комнатного типа в общежитиях государственного жилищного фонда первоначальную регистрацию объекта кондоминиума должна производиться государственным органом, осуществлявшим приватизацию). Из этого следует, что областной маслихат при утверждении бюджета на 2018 год, обязан внести пункт о расходах на изготовление топосъемки и землеустроительного проекта из бюджета области, чтобы регистрация кондоминиумов была и тем самым была определена идеальная доля каждого собственника в общем имуществе объекта кондоминиума, для того, чтобы его содержать! Вот именно об этом пишет Сагнаев! Бывалому советую: не судите, и не будете судимы! Не надо в оскорбительном тоне доносить свои мысли вслух!
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