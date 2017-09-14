архимед Re: В лабиринтах жилищных отношений #15







Отправлено: - 23:38 Собрание не нужно для образования кондоминиума, нужно его лишь зарегистрировать! Собрание собирают по инициативе жилищной комиссии акимата города для образования кондоминиума! И это действие незаконно! Собственников квартир нет необходимости собирать, чтобы объявить, что нужны деньги на изготовление топосъемки земельного участка и землеустроительного проекта! Эти деньги из бюджета обязан потратить государственный орган, осуществивший приватизацию квартир (п.3 ст.32 Закона РК "О жилищных отношениях" - При приватизации многоквартирного жилого дома либо жилых помещений комнатного типа в общежитиях государственного жилищного фонда первоначальную регистрацию объекта кондоминиума должна производиться государственным органом, осуществлявшим приватизацию). Из этого следует, что областной маслихат при утверждении бюджета на 2018 год, обязан внести пункт о расходах на изготовление топосъемки и землеустроительного проекта из бюджета области, чтобы регистрация кондоминиумов была и тем самым была определена идеальная доля каждого собственника в общем имуществе объекта кондоминиума, для того, чтобы его содержать! Вот именно об этом пишет Сагнаев! Бывалому советую: не судите, и не будете судимы! Не надо в оскорбительном тоне доносить свои мысли вслух!