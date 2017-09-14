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≡ В Костанае открыли памятник первому казахскому тархану Шакшаку Жанибеку		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Костанае открыли памятник первому казахскому тархану Шакшаку Жанибеку
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29637
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.09.17 - 15:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Академик Кенжегали САГАДИЕВ в своем выступлении вспомнил слова этнографа, исследователя казахской степи Ивана Левшина о том, что не будь Жанибека, северная часть казахской степи осталась бы под копытами лошадей монгольского хана.
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Карамерген
Re: В Костанае открыли памятник первому казахскому тархану...




Отправлено: 14.09.17 - 22:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Предлагаю установить памятник полковнику Рюбену. Начальнику и основателю Кустанайского конезавода. Чего уж коней по одному тыкать и приплетать к этому сказки для определённой категории людей. В конезаводе коней много, не меньше чем очередь из батыров на незанятые перекрёстки)))

Крымбек
Re: В Костанае открыли памятник первому казахскому тархану...




Отправлено: 14.09.17 - 23:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Карамерген:
Предлагаю установить памятник полковнику Рюбену. Начальнику и основателю Кустанайского конезавода.

вот скиньтесь и поставьте, никто не против и полковнику и даже каждому солдату в отдельности, степь большая места много.

Товарищ Ын
Re: В Костанае открыли памятник первому казахскому тархану...




Отправлено: 14.09.17 - 23:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Теперь надо поставить памятник Амангельды Иманову. Напротив областного акимата.
Но не поставят.
Так как на данный момент у власти потомки алаш-ордынцынцев. Я даже догадываюсь кто из присутствующих здесь

Товарищ Ын
Re: В Костанае открыли памятник первому казахскому тархану...




Отправлено: 14.09.17 - 23:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Крымбек:
вот скиньтесь и поставьте, никто не против и полковнику и даже каждому солдату в отдельности, степь большая места много.


Гривней подкинешь на благое дело? :lol:

* Медный
Re: В Костанае открыли памятник первому казахскому тархану...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 397
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 15.09.17 - 00:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Крымбек:
в независимом государстве.

От кого и чего независимом?
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