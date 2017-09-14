Бывалый:

Что именно - "к чему тут"?

Упоминание о кол-ве присутствовавших?

Упоминание о том, что в Москве Триумфальная арка тоже посреди дороги влеплена и к ней неудобно подходить?

Бывалый:

Если высказывание о том что памятник получился нормальный?

Или что тебя так возмутило до глубины души?