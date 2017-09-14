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≡ В Костанае открыли памятник первому казахскому тархану Шакшаку Жанибеку		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Костанае открыли памятник первому казахскому тархану Шакшаку Жанибеку
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29637
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.09.17 - 15:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Академик Кенжегали САГАДИЕВ в своем выступлении вспомнил слова этнографа, исследователя казахской степи Ивана Левшина о том, что не будь Жанибека, северная часть казахской степи осталась бы под копытами лошадей монгольского хана.
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Гость
Re: В Костанае открыли памятник первому казахскому тархану...




Отправлено: 14.09.17 - 17:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Что именно - "к чему тут"?
Упоминание о кол-ве присутствовавших?
Упоминание о том, что в Москве Триумфальная арка тоже посреди дороги влеплена и к ней неудобно подходить?

Кончай кривляться! Тебе непонятно, что Шакшаку неудобно подходить? Причём здесь Москва, или Шанхай?
Если так, могли учесть неудобства? Могли!
Цитата:
Бывалый:
Если высказывание о том что памятник получился нормальный?
Или что тебя так возмутило до глубины души?

А ты чего удивлён, что памятник получился ,,нормальным''? Ты ожидал обратного?

Гость
Re: В Костанае открыли памятник первому казахскому тархану...




Отправлено: 14.09.17 - 17:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
Похоже на открытии памятника, кроме корреспондента НГ, и нас со 112-ым, никого от форумчан и не было....
и речь, мою благодарственную, не опубликовали в газете, и на видео не записали...

На памятник сдали деньги 220 человек. Стесняюсь спросить, а кто был в списке 112?
:-o
Цитата:
Доктор СИЗО:
и речь, мою благодарственную, не опубликовали в газете, и на видео не записали...
-меня пригласили на открытие....надо же раскопали, что я прихожусь ближайшим родственником обоим батырам....Кобланды и Шакшаку....

Ты теперь обидишься на НГ? А как же 100 друзей? :-o

* Обликоморале
Re: В Костанае открыли памятник первому казахскому тархану...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3780
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 14.09.17 - 17:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:

Не придуривайся, раз пытаешься сойти за вумного.
Ты мысль мою прекрасно понял.
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§ 74
Re: В Костанае открыли памятник первому казахскому тархану...
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4365
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 14.09.17 - 18:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Крымбек:
те кто пожертвовал не лишние деньги и поставил в своем городе памятник народному герою, а вы смогли бы так?

нет, не смог. У меня нет не лишних денег... бывалому предложите, он лям шестисот поднимает.. Поставит вам 3 таких памятника...
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Гость
Re: В Костанае открыли памятник первому казахскому тархану...




Отправлено: 14.09.17 - 18:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
74:
бывалому предложите, он лям шестисот поднимает.. Поставит вам 3 таких памятника...

У бывалого тоже нету. Он все в экспо вложил. Слыхали же что все деньги вернулись? Дак это их он вернул :-o

серый ник
Re: В Костанае открыли памятник первому казахскому тархану...




Отправлено: 14.09.17 - 18:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пэтриот:
Сам-то не в ,,Ольгино,, работаешь


да кстати, как оно в Астане называется, Где простынь арх-1,6 "вкалывает"?
никто не в курсе?

модераторы , почему трете серых по черному? что за фигня?
где нет не национализма, ни коммунизма? ни нарцисизма как у красных.
я не пойму вашу цель модерации,. вы знаете вашу цель?
хорошая погода?

123
Re: В Костанае открыли памятник первому казахскому тархану...




Отправлено: 14.09.17 - 18:46
Комментарий удален модератором.

1
Re: В Костанае открыли памятник первому казахскому тархану...




Отправлено: 14.09.17 - 18:58
Комментарий удален модератором.

§ сайлау курманов
Re: В Костанае открыли памятник первому казахскому тархану...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2113
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 14.09.17 - 21:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
пусть теперь демонтируют что стоит в Аркалыке , сей персонаж там исполнен безобразно ,
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* Медный
Re: В Костанае открыли памятник первому казахскому тархану...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 393
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 14.09.17 - 21:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
А почему не на латинице?

потом нужно будет ещё денег собрать или из бюджета выделить чтобы заменить, какой вы непонятливый :lol: :lol: :lol:
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