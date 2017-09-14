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Куратор темы: drakon
* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11944
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 14.09.17 - 20:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
в 80-х, хит был трехлитровые банки.

И рыба,завёрнутая в Газету.Всё правильно... :oops:
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ваще
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 14.09.17 - 20:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Это было в начале 90-х.Алекс,так ты моложе меня - тоже?...


ты ошибаешься.
77-82 пять лет.
в 90-не знаю, я в это время был в Германии, как ты знаешь.
пил пиво в ресторанах, заедал свиными рульками по баварски.
рассказывал уже..

* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11944
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 14.09.17 - 20:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
рассказывал уже..

Помню,помню. С рабочими в столовку - не ходил... :lol: :lol:
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§ Vital
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4687
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 14.09.17 - 20:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не было не каких пакетов. Были канистры и банки. И очередь большая к бочьке с пивом. Маленький был и то это помню. 😎
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ваще
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 14.09.17 - 20:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Помню,помню. С рабочими в столовку - не ходил..


что с памятью хорошо это плюс .
хотя в возрасте насколько знаю по своим родителям-
светлая им память- что было 40-60 лет назад помнили хорошо
.

* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11944
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 14.09.17 - 20:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Не было не каких пакетов.

В Кустанае, небыло - это точно.
Не помню точно,88 -89 год,ездил в Уфу.
Там уже носили пиво в пакетах... :lol:
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elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 14.09.17 - 21:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да было время 8-) В конце 80-ых начале 90-ых и вправду с пивом напряжёнка была. Что в Челябе, то и в Кустанае. В обиходе от трёхлитровых банок, до бидонов, канистр, как правило пластиковых, литров на пять и "чудных" по тем временам термосов, литра на три, тренд был. где то к середине 90-ых, процесс наладился было, заморское продавать начали. На даче под рыбку или шашлычёк классно отдохнуть можно было. О времена, о нравы! :lol: ;-)

§ Добринцофф
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5412
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 14.09.17 - 21:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Не было не каких пакетов. Были канистры и банки. И очередь большая к бочьке с пивом.

да,славные были времена,у меня тогда баклажка для пива была алюминиевая раздутая,в неё на 1л больше влазило чем на ней написано,сколько пива с ней вытаскали...
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ваще
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 14.09.17 - 21:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вы в принципе не понимаете вопроса.
80 год. Свердловск. большой город.
киосков много. но проблемы с пивом.проблема в том когда когда подвезут.могут и не подвести.
и какой дурак бы таскался с банками , с бидонами по большому городу по всем киоскам.
в ожидании пенного напитка.
поэтому все распределение пива шло по факту- подвезли пива- встал- налили в пакет (5-10 пакетов)
и ты счастливый убываешь к месту употребления .
ферштейн?

* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11944
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 14.09.17 - 21:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
но проблемы с пивом.

Я и говорил - достал пива - Праздник... :lol:
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* Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3780
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 14.09.17 - 21:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Вот не помню я этих проблем с дефицитом пива. Очереди были, но шоб деецит его в Кустике, хм.
Не было разливного, брали бутылочное. В центральный и бородинский постоянно завозили.
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