elektron Re: Моя Деревенька и её окрестности. #7222







Отправлено: - 21:01 Да было время В конце 80-ых начале 90-ых и вправду с пивом напряжёнка была. Что в Челябе, то и в Кустанае. В обиходе от трёхлитровых банок, до бидонов, канистр, как правило пластиковых, литров на пять и "чудных" по тем временам термосов, литра на три, тренд был. где то к середине 90-ых, процесс наладился было, заморское продавать начали. На даче под рыбку или шашлычёк классно отдохнуть можно было. О времена, о нравы!